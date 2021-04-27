Актер спал, когда ему вручали "Оскар"

83-летний Энтони Хопкинс получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Отец", но проспал церемонию награждения. Фото: Pinterest

Энтони Хопкинс получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Отец". Стал самым старшим из ныне живущих актеров, победивших в этой номинации.

Актер находился в родном Уэльсе и должен был присоединиться к церемонии награждения дистанционно. Но в это время заснул. Статуэтку от его имени получила коллега по картине Оливия Колман.

"В 83 года я не ожидал получить эту награду, я правда не ожидал. Я бесконечно благодарен академии и хочу почтить память Чедвика Боузман, который ушел от нас слишком рано", - сказал Энтони Хопкинс впоследствии в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оскар-2021: самые эпатажные образы звезд на красной дорожке

"Оскар "в номинации" Лучший фильм" в этом году получила драма "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао.