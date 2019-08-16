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пятница, 16 августа 2019 21:45

Актер Дэнни Трехо приедет в Киев

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Автор: Фото предоставлено Анастасией Волокитой
  Американский актер Дэнни Трехо станет звездным гостем международного конвента современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019. Состоится в Киеве 21-22 сентября
Американский актер Дэнни Трехо станет звездным гостем международного конвента современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019. Состоится в Киеве 21-22 сентября

Американский актер Дэнни Трехо впервые посетит Украину. Приедет в Киев на фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine 2019, который пройдет 21-22 сентября.

Трехо сыграл более 300 ролей в кино и на телевидении. Преимущественно - антигероев, плохих парней. Самые известные роли - в фильмах режиссера Роберта Родригеса "Мачете", "Отчаянный", "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Однажды в Мексике".

"Я не использую никакие методы актерской техники, - говорит актер. - Просто приезжаю на съемки. Иногда читаю сценарий уже по дороге на площадку. Не люблю, когда люди называют меня кинозвездой. Я просто актер - и все. Большего мне не надо.

Я знаю, как ведут себя звезды, и мне это не нравится. Они не могут дать автограф, ответить на приветствие на улице. А я могу. Каждое утро молюсь, чтобы дать как можно больше автографов и сделать как можно больше фотографий. Это же такой дар - порадовать кого-то обычной подписью.

Помню, как-то я сказал: "Ничтожный фильм". А сын ответил: "Да, но примерно 80 человек получили деньги за работу над ним, смогли насладиться Рождеством, оформить страховку. Не бывает ничтожных фильмов". Он прав. Кому-то лента точно понравилась, а кого-то поддержала. Вот чем мы занимаемся".

21 и 22 сентября Дэнни Трехо встретится с посетителями на главной сцене Comic Con Ukraine. Фестиваль пройдет на территории арт-завода "Платформа" по адресу ул. Беломорская, 1. Кроме того, актер примет участие в автограф- и фотосессии.

Также мероприятие посетит американский программист и дизайнер Джон Ромеро. Он соавтор видеоигр Wolfenstein 3D, Doom и Quake, которые заложили основы жанра шутер от первого лица.

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В этом месяце в Лос-Анджелесе Дэнни Трехо стал свидетелем ДТП и помог вытащить ребенка, зажатого в детском кресле в перевернутом авто.

"Все хорошее, что со мной происходило, было прямым результатом помощи кому-то другому", - сказал актер журналистам после инцидента.

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Дата
16
августа

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