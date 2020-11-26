Актер был голым почти весь фильм

Режиссер Джеймс Ван опасался, что Аквамен - это супергерой, с которого чаще всего смеются. Поэтому мускулистый Джейсон Момоа голый больше половины фильма. Татуировки сделали полноценным элементом костюма. Фото: Pinterest

26 ноября 2018 года в Лондоне состоялась премьера супергеройской ленты "Аквамен".

Артур - сын смотрителя маяка и королевы подводного царства Атланны. Обладает способностью дышать под водой. Его мать казнили за рождение полу-человека - сбросили в населенное чудовищами ущелье. Артур объявляет Атлантиде войну, по сюжету.

Роль супергероя воплотил звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа. Подписал контракт с DC на 6 фильмов.

"Подводные сцены на самом деле не снимаются под водой, - говорит Эмбер Герд, сыграла принцессу Меру, девушку Аквамена. - На самом деле актеры летают на проводах, абсолютно сухие. Иногда трудно понять, что ты взрослая женщина, но прикреплена к двум проводам, делаешь вид, что ловишь рыбу. Нужно это принять и посмеяться над собой".

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Режиссер Джеймс Ван опасался, что Аквамен - это супергерой, с которого чаще всего смеются. В частности из-за того, что он разговаривает с рыбами. Поэтому мускулистый Джейсон Момоа голый больше половины фильма. Татуировки сделали полноценным элементом костюма.

Съемки проходили в Австралии под рабочим названием "Ахава".

Фанаты голливудского актера Джонни Деппа стремятся убрать из второй части фильма "Аквамен" его экс-супругу Эмбер Херд и уже успели собрать 900 тыс. подписей под петицией с этим требованием. Поклонники актера разъярены из-за суда против таблоида The Sun, где Эмбер выступала на стороне издания. По словам актрисы, Депп был ее минимум 10 раз.