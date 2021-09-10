Ахтем Сеитаблаев снимает новую военную драму

Начались съемки фильма Ахтема Сеитаблаева "Мирний-21" о борьбе Луганского пограничного отряда в июне 2014-го. Автор: Пресс-служба фильма

Начались съемки военной драмы "Мирний-21" режисера Ахтема Сеитаблаева. Лента о Луганском пограничном отряде, который в июне 2014-го обороняется от нападения сепаратистов и российских спецслужб.

Фильм основан на реальных событиях. Прототипом главного героя стал тогдашний начальник Луганского пограничного отряда, а ныне командир Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"В 2020-м на Берлинском кинофестивале Павел Сушко поделился со мной мечтой снять фильм об истории защиты Луганского пограничного отряда", - рассказывает Ахтем Сеитаблаев. - Конечно, я хорошо помнил ее, свои эмоции и впечатления, когда Сергей Дейнеко делился этой историей в одной из программ цикла передач "Хоробрі серця", ведущим которой был тогда я. Что интересно, Павел тогда сказал, что это кино о героизме пограничников смогу снять только я. Через некоторое время Павел организовал встречу Сергеем Дейнеко. Мы пообщались, и тогда я понял, что эта история стоит, чтобы ее услышали и почувствовали все те люди, которые узнают о ней на территории кино".

В фильме снимаются Виктор Жданов, Роман Ясиновский, Евгений Ламах, Лариса Руснак и другие.

Съемки проходят в Киеве. Первые сцены отсняли в Михайловском соборе. Также будут снимать на военной части в Василькове Киевской области.

Премьера ленты запланирована на апрель в 2022-го.

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В 2017-м вышел фильм Ахтема Сеитаблаева "Киборги". Лента об обороне Донецкого аэропорта 2014 - 2015-го по сценарию Натальи Ворожбит. Занимает 82-ю позицию в списке 100 лучших фильмов украинского кино.