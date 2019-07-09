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вторник, 09 июля 2019 21:45

Агент Интерпола отправляется на поиски самого известного в мире вора: главные трейлеры дня

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Агент Интерпола отправляется на поиски самого известного в мире вора: главные трейлеры дня
Рене Зеллвегер сыграла актрису эры "Золотого Голливуда" Джуди Гарленд. vogue.ua

Сегодня вышли трейлеры фильма об актрисе и певице Джуди Гарленд, экшена о похитителях произведений искусства и продолжение фильмов об уличных гонщиков. Предлагаем ознакомиться с самыми интересными кино-роликами дня.

"Джуди", реж. Руперт Гулд. Великобритания.

Фильм рассказывает об актрисе эры "золотого Голливуда" Джуди Гарленд, которая переживает не лучшие времена. Из-за работы она давно не видела детей, а впереди еще много дел. В первую очередь - съемки в мюзикле "Колдун страны Оз". Главную роль исполнила Рене Зеллвегер.

"Форсаж: Хоббс и Шоу", реж. Дэвид Литч. США.

Люк Хоббс и Декарт Шоу не нравятся друг другу. Люк - американский спецагент, что любит спорт и здоровую пищу. Декарт - британский пижон, который работает в разведке - предпочитает в дорогие костюмы и автомобили. Их семьям грозит опасность, агенты вынуждены работать в команде ради защиты самого дорогого.

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"Красное уведомление", реж. Роусон Маршалл Тербер. США.

Агент Интерпола отправляется на поиски самого известного вора в мире.

"Они - самые большие и самые изысканные похитители произведений искусства, которых видел мир, у них есть все ответы. До тех пор, пока я не поменяю вопрос - потому что я тоже неплохо владею своим делом", - написал исполнитель роли детектива Дуэйн "Скала" Джонсон. Также в фильме сыграла Галь Гадот.

Посмотреть трейлер можно здесь.

В 2002-м актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон побил мировой рекорд по размеру гонорара. За роль в фильме "Царь скорпионов" получил $ 5,5 млн.

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