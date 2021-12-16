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четверг, 16 декабря 2021 16:59

"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по танцам сыграли пару

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&quot;А я закохана знов&quot; - солистка Kazka с партнером по танцам сыграли пару
В главных ролях снялись фронтвумен группы Александра Зарицкая и ее партнер по шоу "Танці із зірками" Юрий Мешков. Фото: instagram.com/kazka.band

Поп-группа Kazka представила клип в стиле роуд-муви на трек "Автоответчик". Срежиссировал видеоработу Антон Штука.

В главных ролях снялись фронтвумен группы Александра Зарицкая и ее партнер по шоу "Танці із зірками" Юрий Мешков. Они сыграли влюбленных, переживающих сложный разрыв отношений по сюжету.

"Наш роуд-муви о болезненной любви", - поделилась солистка в сети.

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Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая, которая похудела на 20 кг благодаря тренировкам к шоу "Танці з зірками", поделились, от чего ей пришлось отказаться ради фигуры. Звезда показалась в белье черного цвета. Певица заверила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

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