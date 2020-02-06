7 главных песен Сашка Положинского, которые стоит послушать

Александр Положинский ушел из групп "Тартак" и "Бувье". Фото: facebook.com

Лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что покидает коллектив. Также ушел из группы "Бувье".

Gazeta.ua предлагает вспомнить 7 важнейших песен проектов, к которым был причастен певец.

"Божевільні танці"

Творческая деятельность "Тартака" началась в 1996 году. Был создан для участия в фестивале "Червона рута", который состоялся в 1997-м в Харькове. Представили три песни, в частности "Божевільні танці", стали лауреатами 1-й премии в жанре танцевальной музыки.

В 2001-м "Божевільні танці" вошли в дебютный альбом "Демо графічний вибух".

"100% плагіат"

Песня также вошла в первый альбом "Демо графічний вибух".

"Понад хмарами"

2003 року Сашко Положинський і Катя Chilly заспівали в дуеті. Пісня ввійшла до другого альбому "Система нервів".

"Чорноморець"

Песня вошла в четвертый альбом "Гуляйгород" 2005 года. Записанный вместе с фольклорным ансамблем "Гуляйгород".

"Не кажучи нікому"

Песня, написанная в 2007-м в соавторстве с Андреем Пидлужным, посвященная бойцам Украинской повстанческой армии.

"Не свари мене, мамо"

В 2014-м Положинский основал проект "Бувье". "Не свари мене, мамо" - дебютная песня. Вошла в первый альбом группы "12 пісень, якими Був'є сповіщає про своє існування" 2016 года.

"Маяки"

В прошлом году Положинский вместе с фронтменом группы NRavitsa Planet Иваном Маруничем создал дуэт "Ол.Ів.'Є".

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Александр Положинский родился в 1972-м в Луцке. Учился на экономическом факультете Луцкого государственного технического университета. Специальность - экономика предприятия. Месяц работал по специальности. В 1995-м впервые выступил на Дне молодежи в Луцке. Работал на радио "Луцк" ведущим музыкальных программ. Вел хит-парады на радио "Проминь", на BIZ-TV и телеканале ICTV. В 1996-м создал группу "Тартак". "Это слово означает "лесопилка" - что-то энергичное, подвижное, шумное и еще и режет по живому". Выпустили десять альбомов. Первый назывался "Демо графічний вибух". В позапрошлом году записали сборник "АнТАРТАКтида. Часть Первая". 7 декабря 2019-го "Тартак" отметил 23-летие концертом в Киеве. В 2014 году Положинский основал музыкальный проект "Бувье", с которым издал два альбома - в 2016-м и в 2019-м.