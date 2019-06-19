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среда, 19 июня 2019 20:24

600 экспонатов, 23 выставочных зала, 3 года работы: Павел Гудимов презентовал проект "Ангелы"
37

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Во Львове презентовали масштабный художественный выставочный проект года "Ангелы".
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Во Львове презентовали масштабный художественный выставочный проект года "Ангелы".
Во Львове презентовали масштабный художественный выставочный проект года "Ангелы".
Во Львове презентовали масштабный художественный выставочный проект года "Ангелы".
Во Львове презентовали масштабный художественный выставочный проект года "Ангелы".

Во Львове презентовали масштабный художественный выставочный проект года "Ангелы".

Организаторы проекта Арт-центр Павла Гудимова "Я Галерея" и Львовская галерея искусств имени Бориса Возницкого.

"40 институций в Украине присоединились к проекту "Ангелы". Из них - 30 музеев, предоставивших свои экспонаты и 5 частных коллекционеров. Под проект закуплено около 100 экспонатов за рубежом. Их поиски продолжались 3 года. Экспозиция - это 23 тематические залы во Львовской национальной галереи искусств и во Львовском музее Пинзеля. В целом мы собрали 450 экспонатов здесь, и еще 150 на медийных носителях, которые могут увидеть посетители, - рассказывает куратор выставки Пало Гудимов. - Это все произведения выдающихся художников прошлого и современности. Дюрера, Рембранд, Буше, Врубеля, Новакивского, Кабакова и Сильваши. Мы также уделили внимание образа ангела в кино, комиксах, фэнтези, манге и даже бытовых артефактах. Специально для проекта ангелы, музыку написал композитор Святослав Лунев. А экспонат "Архангелы и иерархии" специально для выставки подготовила художница Альбина Ялоза".

"Выставка не только знаковая для Львова. Этот проект знаковый для всей Украины, - рассказывает исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив. - Надеюсь, что после трех месяцев экспозиции здесь выставка сможет путешествовать нашей страной, а потом и за рубежом. Наш фонд будет поддерживать этот и подобные проекты в культурном пространстве, и надеемся, наше искусство выйдет на международный уровень".

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Куратор выставки отметил, что проект реализовали при финансовой поддержке Фонда Семьи Загорий и Украинского культурного фонда. Вместе они выделили 3 млн грн.

"В целом на проект потратили более 6 миллионов гривен. Часть из этих денег пошла на закупку экспонатов, на их страхование и транспортировку во Львов. На оформление зала, на изготовление каталога, на создание мультимедийного продукта. Но эти деньги - копейки на проект такого масштаба. За рубежом страхование одного художественного произведения может стоить столько же. Но это первые шаги в становлении украинской выставочной индустрии", - добавил Гудимов.

Проект "Ангелы" стартует во Львове 20 июня и продлится до 22 сентября 2019 года. Кроме экспозиции в рамках проекта будут проходить мастер-классы по истории искусства, лектории, авторские кураторские экскурсии, презентация выставочного каталога, встречи с мастерами.

Школьники Львовского художественного лицея подарили десантникам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады инсталляцию бою за Луганский аэропорт. Ее ученики 8-10 классов готовили почти месяц.

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