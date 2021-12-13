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понедельник, 13 декабря 2021 19:22

50 оттенков Жадана и эротический магнетизм Издрика: определили 15 самых сексуальных деятелей культуры
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Самым сексуальным культурным деятелем Украины по версии народного знака отличия "Золотой Лифон" стал поэт 59-летний Юрий Издрык. В прошлом году он удивил публику обнаженными снимками для сборника собственных стихов Naked One.

Автор: Настя Теликова
  Самым сексуальным культурным деятелем Украины по версии народного знака отличия "Золотой Лифон" стал поэт 59-летний Юрий Издрык
Самым сексуальным культурным деятелем Украины по версии народного знака отличия "Золотой Лифон" стал поэт 59-летний Юрий Издрык

В Facebook организаторы "Золотого Лифона" поделились, почему и какое место присвоил не только Издрик, но и другие украинские культурные деятели.

"Эротическая фотосессия, лишившая сна всех нас. Абсолютное принятие каждого сантиметра своего тела. Этому эротическому магнетизму невозможно сопротивляться. Но это не только о теле. Мужчина, чувствующий Женщину, умеет видеть и любить".

На втором месте – писатель Сергей Жадан.

Автор: facebook.com/serhiy.zhadan
  На втором месте – писатель Сергей Жадан
На втором месте – писатель Сергей Жадан

"Кто из нас не мечтал быть девушкой из стихов Жадана? Которая бы не хотела, чтобы в первые дни ноября за ее внимание жгли соседские дома, превращали воду в портвейн, а ее саму - в поэзию? Эти чувственные стихи, которые позволяют чувствовать, что они о тебе. Вот как гороскопы, ей Богу. Эти рок-концерты, разрывающие залы и заставляющие даже девушек-отличниц танцевать на столах. Этот общественный деятель, поддерживающий военных, учителей и детей на Донбассе. Просто таки 50 оттенков Сергея Жадана".

В тройку финалистов входит лидер группы Kozak System Иван Леньо.

Автор: Тарас Подолян
  В тройку финалистов входит лидер группы Kozak System Иван Леньо
В тройку финалистов входит лидер группы Kozak System Иван Леньо

"На концертах хочется только одного — быть аккордеоном на обнаженной груди нашего третьего самого сексуального художника Ивана Леньо. Невероятная казацкая энергия, милая улыбка и умелая работа пальцев на клавишах аккордеона гипнотизируют, убаюкивают и не дают устоять на месте".

Художник и музыкант Иван Семесюк – на четвертом месте.

Автор: facebook.com/ivan.semesyuk
  Художник и музыкант Иван Семесюк – на четвертом месте
Художник и музыкант Иван Семесюк – на четвертом месте

"Семесюк не хотел лифона, у него уже один серебряный есть. Семесюк хотел, чтобы просто кто-то скопал огород. Девушки хорошо подумали и решили в этом году оставить его без драгоценного белья. Но как не оценить этого сексуального, харизматичного, талантливого, усатого и еще много раз "ого" какого мужчины?".

Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев занял пятое место.

Автор: instagram.com/seitablaiev
  Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев занял пятое место
Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев занял пятое место

"Он уже доказал нам, что умеет тонко испытывать человеческие чувства и эмоции и передавать их через экран. А какой он в гневе. Но к такому теплу хочется быть поближе и забрать все холодные искусственные препятствия между нами. Закрыться с ним в какой-то старинной квартире Киева, слоняться пешком по неизвестному лесу, страстно танцевать на львовской мостовой и паркете, или ехать Домой — с Ахтемом и край света будет прекрасным, и конец его можно пережить".

Писатель Юрий Андрухович занимает шестое место.

Автор: facebook.com/yuri.andrukhovych
  Писатель Юрий Андрухович занимает шестое место
Писатель Юрий Андрухович занимает шестое место

"Его проза подарила не одну бессонную ночь, его стихи - желание уснуть в объятиях. Андрухович берет не агрессивным сексом, а харизмой и меланхолическим тяготением и этим доводит до греха".

Следующий в рейтинге - солист групп "Тартак" и "Чумацький Шлях" Сергей Строян.

Автор: instagram.com/sergii_stroian
  Следующий в рейтинге - солист групп "Тартак" и "Чумацький Шлях" Сергей Строян
Следующий в рейтинге - солист групп "Тартак" и "Чумацький Шлях" Сергей Строян

"Брутальный, вспыльчивый на сцене. Вместе с тем, изысканно милый вне ее. Его энергия зажигает, перед бешеным драйвом невозможно устоять. И когда Сергей поет со сцены "Хап тебе у мішок!", ты мысленно соглашаешься: "Забирай".

Писатель Валерий Маркус занял восьмую строчку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билли Айлиш заставила бренд отказаться от меха и стала человеком года

Автор: facebook.com/valerii.markus
  Писатель Валерий Маркус занял восьмую строчку
Писатель Валерий Маркус занял восьмую строчку

"Его уверенный взгляд и харизматическая внешность порой заставляют кислород останавливаться в гортани. От соблазнительного телосложения не оторвать глаз. А многочисленные татуировки хочется рассматривать и рассматривать, исследуя Карибские впадины накачанных мышц. И, признаемся честно, у многих обладательниц календаря с обнаженными писателями к лету не заканчивался январь".

Музыкант Александр Положинский оказался на девятом месте.

Автор: facebook.com/sashko.polozhinsky
  Музыкант Александр Положинский оказался на девятом месте
Музыкант Александр Положинский оказался на девятом месте

"Заводит все: его узнаваемый голос, глубокие глаза, игриво приподнятые брови и взлохмаченные волосы. Но самое главное - драйв, который он всегда несет за собой и зажигает всех и каждую вокруг. Александр Положинский услышит и почувствует тебя и попытается понять. Он поет тебе романтическую песню или хулиганский рок и все равно покорит себе".

Вокалист группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта занимает 10-е место.

Автор: instagram.com/fahot
  Вокалист группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта занимает 10-е место
Вокалист группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта занимает 10-е место

"Глубокие чарующие глаза, проницательный голос вплоть до муравьев по коже - и тебя уже не остановить. Фагот качает, мотоцикл рычит, волосы по ветру разлетаются и вы едете на закат к Венере или куда там хватит горючего".

Следующим в списке является лидер группы "Фіолет" Сергей Мартынюк.

Автор: instagram.com/sergiy_kolos
  Следующим в списке является лидер группы "Фіолет" Сергей Мартынюк
Следующим в списке является лидер группы "Фіолет" Сергей Мартынюк

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"В стране с более развитой музыкальной индустрией, с таким трудом, таким нежным голосом и песнями, Мартынюка и группа "Фіолет" давно бы преследовали миллионы фанаток. При этом забрасывая на концертах таким количеством лифонов, что можно было бы открывать магазины".

На 12-м месте – лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец и на 13-м – солист "Скай" Олег Собчук. А 14-е место занял вокалист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Автор: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr
  14-е место занял вокалист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин
14-е место занял вокалист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин

"Эротическое хрипение Харчишина в микрофон ускоряет сердцебиение и вызывает аритмию у ценителей украинского рока. От его оргазмических стонов в песнях невольно прогибаются спины и сжимаются мышцы. Взлохмаченные волосы и глубокие глаза - настоящий секс".

Последнее место в рейтинге народной премии занял лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк.

Автор: instagram.com/andriihorolski
  Последнее место в рейтинге народного отличия занял лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк
Последнее место в рейтинге народного отличия занял лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк

"Нам приходилось читать, что за свой голос Андрей, наверное, продал дьяволу душу. Но должны возразить: ощутимо, что душу Андрей вкладывает в каждую песню. Но "Золотой Лифон" стремится заглянуть не только в души номинантов, но и в душ. Такой случай нам дал недавний клип группы "Имперії впадуть". Там в душе с обнаженной супермоделью Натальей Гоций Андрей доказывает – целуется он так же хорошо, как и поет".

Голосование в этом году прошло в третий раз. Всего на премию "Золотой Лифон" номинировали 106 мужчин. Средний возраст самых сексуальных – 45 лет
Фото: facebook.com/zolotyylifon
Самым сексуальным культурным деятелем Украины по версии народного знака отличия "Золотой Лифон" стал поэт 59-летний Юрий Издрык
На втором месте – писатель Сергей Жадан
В тройку финалистов входит лидер группы Kozak System Иван Леньо
Художник и музыкант Иван Семесюк – на четвертом месте

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Нынешняя премия имела еще две спецнаграды. Определили наиболее привлекательного художника за годы существования независимой украинской культуры в рамках спецпроекта "30 лет украинского секса". Им стал музыкант Юрий Юрченко. Также отдельную награду присудили актеру и певцу Миську Барбаре, которого не стало 11 октября.

Голосование в этом году прошло в третий раз. Прошедшие два года рейтинг возглавлял поэт Сергей Жадан.

Всего на премию номинировали 106 мужчин. Средний возраст самых сексуальных – 45 лет.

Цель премии – выбрать самых сексуальных украинских художников среди литераторов, музыкантов, актеров, художников. Голосовать могли все желающие на странице премии, составляя свой топ из 10 художников. Их голоса подсчитали и определили общий рейтинг. Номинировать участники могли кого угодно.

"Идея проекта возникла в 2019-м, случайно. В начале воплощалась как голосование "среди своих". Но, как оказалось, в украинском обществе есть необходимость говорить о том, что именно украинские художники удивительно сексуальны. И именно украинские музыканты, актеры, художники, писатели и тому подобное являются настоящими секс-символами: ускоряют сердцебиение и фигурируют в щепетильных женских мечтах. Поэтому идея быстро получила более широкую аудиторию, о ней заговорили в прессе и на радио", - говорят организаторы.

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13
декабря

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