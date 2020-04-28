5 фильмов Docudays UA, которые стоит успеть посмотреть онлайн

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2106
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 999
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4617
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 513
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 837
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5724
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1584
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3753
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4681
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
15
7
3
9
3
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой
Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой
Осовремененная самобытность: почему украинский дизайн популярный в мире
Осовремененная самобытность: почему украинский дизайн популярный в мире
Алан Бадоев исповедовался в автобиографической книге
Алан Бадоев исповедовался в автобиографической книге
Видео
Все видео
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
Лучшую украинскую документалку года выложили в свободный доступ
Лучшую украинскую документалку года выложили в свободный доступ
Экранизацию украинского эротического романа выложили в свободный доступ
Экранизацию украинского эротического романа выложили в свободный доступ
Музыкальное видео "Гимн Теплокоммунэнерго" презентовали в сети
Музыкальное видео "Гимн Теплокоммунэнерго" презентовали в сети
Группа "Тартак" показала нового вокалиста
Группа "Тартак" показала нового вокалиста
Интервью
1/5
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1449
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1359
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8946
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3969
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5850
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
27 апреля 2020
Просмотров: 171
Без американців – ніяк
Керівництво європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА) розгублене. Плани організації завершити сезон єврокубків спочатку в червні, потім у ...
вторник, 28 апреля 2020 12:28

5 фильмов Docudays UA, которые стоит успеть посмотреть онлайн

  Комментировать
5 фильмов Docudays UA, которые стоит успеть посмотреть онлайн
Документальную ленту "Бессмертный" показывают онлайн в рамках 17 Docudays UA. "Фильм раскрывает механизмы добровольного превращения людей в ресурсы государства и предоставляет свежий взгляд на создание российского гражданина", - говорится в синопсисе. Фото: youtube.com

До 3 мая в режиме онлайн продолжается 17-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Премьеры можно посмотреть бесплатно.

О самых интересных фильмах фестиваля в подкасте Vertigo Filmspotting рассказал арт-директор и член отборочного совета Docudays UA, режиссер Роман Бондарчук.

"Чистое искусство" - реж. Максим Швед, Польша, Беларусь

"Фильм рассказывает о художнике-абстракциониста Захара Кудина из Минска, - говорит Бондарчук. - Выносил большое полотно на улицу и перерисовывал ЖЭК-арт, как его называют. Это когда работники ЖЭКа закрашивают на стенах теги и граффити, оставляя после себя разноцветные прямоугольники. В Беларуси есть горячая линия в ЖЭКе. Сознательные жители района туда звонят и говорят, что у них тут появился тег. и бригада из двух-трех малярок с ведрами мчится на это место и сразу обрисовывает - безразлично, какой краской. Весь Минск в этих прямоугольниках. Что тоже выглядит, как н ибы кому позамальовувалы рта. Даже то, надписи изображают, много говорит о контексте, в котором они живут. И Кудин фиксировал эти прямоугольники на холсте. Прежде всего интересно то, что происходило вокруг этого процесса перерисовки, которые люди собирались. Все спрашивали, кто ему дал разрешение это делать. Коммунальщики комментировали, что изображено на этой картине. Приезжали милиционеры. Общество пыталось понять, это безопасно, можно без разрешения вообще-то рисовать и это все может значить. Это очень чистый фильм по концепции - просто разговоры вокруг разноцветных прямоугольников ".

"Родина - это пространство во времени" - реж. Томас гайз, Германия, Австрия

"Это попытка режиссера собрать биографии всей своей семьи и через исторические события XIX-XX века показать вообще, что с нами всеми происходит. Очень мощная рефлексия. Такое кино, может, не так просто смотреть. Но когда я смотрю подобные ленты, учусь намного больше. Они открывают какие-то новые формы. Иногда вызывают у тебя вопрос: а что, так тоже можно было сделать в документальном фильме? "

Бессмертный - реж. Ксения Охапкина, Эстония, Латвия

"Фильм снят на севере России. В течение фильма все готовятся к какому-то государственного праздника. Девушки репетируют танцы, а ребята - номера с оружием. И это такая абсолютная Кинопоэзия. С очень красивой операторской работой. Там никогда нет солнца и все в полумраке с бледными лицами . Это создает немного сюрреалистическое ощущение ".

War Note - реж. Роман Дорогой, Украина

"Кино сделано из личных видеозаписей с телефонов и камер наших солдат на Донбассе. Они присылали режиссеру свои записи, и он монтировал их истории. Это намного эмоциональнее фильм, чем делает Лозница. Очень близок к своим героям. Не отстранен созерцания. Ты будто находишься с военными в тех окопах ".

"Дом" - реж. Татьяна Кононенко, Матильда местер, Германия, Украина

"Ироническая лента о харьковском Госпром и о его людях, которые сейчас им пользуются. Содержит просто фантастические сцены. Например, в доме есть лифт, в котором висит объявление, что лифтерша поднимает только пять пассажиров. Зашли четыре, и она кричит всем на лестнице: "Пятым будешь?" С таких зарисовок состоит кино. Это фильм-эссе - очень зрительский и теплый ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшую украинскую документалку года выложили в свободный доступ

Программа 17 Docudays UA состоит из 70 фильмов. Для просмотра нужно зарегистрироваться на платформе docuspace.org.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «5 фильмов Docudays UA, которые стоит успеть посмотреть онлайн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Осудили самого ценного агента российской разведки в США

Американский вирусолог создал вакцину

Военные попытались свергнуть правительство

Первый кондиционер боролся с влагой, а не с температурой

Показали первую модель геликоптера

Вождя казнили, тело выбросили в канаву

Самое читаемое
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария 1 Просмотров: 11871
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 11178
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 10890
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 9243
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому 2 Просмотров: 6732
Культура
Ветеран Второй мировой войны Том Мур возглавил британский музыкальный чарт
Ветеран Второй мировой войны Том Мур возглавил британский музыкальный чарт Просмотров: 225
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
 Просмотров: 261
Назвали самый прибыльный блокбастер 2019-го
Назвали самый прибыльный блокбастер 2019-го Просмотров: 207
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
15
 Просмотров: 720
После невиданой огласки первое издание "Кобзаря" подвергли жесткой цензуре
После невиданой огласки первое издание "Кобзаря" подвергли жесткой цензуре
 Просмотров: 2493
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
5
Саакашвили назвал Ермака другом
4
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
Голосов: 262
Голосование Кто должен получить национальную кинопремию "Золота дзиґа" за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Вулкан
  • Гуцулка Ксеня
  • Домой
  • Мои мысли тихие
  • Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
  • Другой фильм
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua