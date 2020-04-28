5 фильмов Docudays UA, которые стоит успеть посмотреть онлайн

Документальную ленту "Бессмертный" показывают онлайн в рамках 17 Docudays UA. "Фильм раскрывает механизмы добровольного превращения людей в ресурсы государства и предоставляет свежий взгляд на создание российского гражданина", - говорится в синопсисе. Фото: youtube.com

До 3 мая в режиме онлайн продолжается 17-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Премьеры можно посмотреть бесплатно.

О самых интересных фильмах фестиваля в подкасте Vertigo Filmspotting рассказал арт-директор и член отборочного совета Docudays UA, режиссер Роман Бондарчук.

"Чистое искусство" - реж. Максим Швед, Польша, Беларусь

"Фильм рассказывает о художнике-абстракциониста Захара Кудина из Минска, - говорит Бондарчук. - Выносил большое полотно на улицу и перерисовывал ЖЭК-арт, как его называют. Это когда работники ЖЭКа закрашивают на стенах теги и граффити, оставляя после себя разноцветные прямоугольники. В Беларуси есть горячая линия в ЖЭКе. Сознательные жители района туда звонят и говорят, что у них тут появился тег. и бригада из двух-трех малярок с ведрами мчится на это место и сразу обрисовывает - безразлично, какой краской. Весь Минск в этих прямоугольниках. Что тоже выглядит, как н ибы кому позамальовувалы рта. Даже то, надписи изображают, много говорит о контексте, в котором они живут. И Кудин фиксировал эти прямоугольники на холсте. Прежде всего интересно то, что происходило вокруг этого процесса перерисовки, которые люди собирались. Все спрашивали, кто ему дал разрешение это делать. Коммунальщики комментировали, что изображено на этой картине. Приезжали милиционеры. Общество пыталось понять, это безопасно, можно без разрешения вообще-то рисовать и это все может значить. Это очень чистый фильм по концепции - просто разговоры вокруг разноцветных прямоугольников ".

"Родина - это пространство во времени" - реж. Томас гайз, Германия, Австрия

"Это попытка режиссера собрать биографии всей своей семьи и через исторические события XIX-XX века показать вообще, что с нами всеми происходит. Очень мощная рефлексия. Такое кино, может, не так просто смотреть. Но когда я смотрю подобные ленты, учусь намного больше. Они открывают какие-то новые формы. Иногда вызывают у тебя вопрос: а что, так тоже можно было сделать в документальном фильме? "

Бессмертный - реж. Ксения Охапкина, Эстония, Латвия

"Фильм снят на севере России. В течение фильма все готовятся к какому-то государственного праздника. Девушки репетируют танцы, а ребята - номера с оружием. И это такая абсолютная Кинопоэзия. С очень красивой операторской работой. Там никогда нет солнца и все в полумраке с бледными лицами . Это создает немного сюрреалистическое ощущение ".

War Note - реж. Роман Дорогой, Украина

"Кино сделано из личных видеозаписей с телефонов и камер наших солдат на Донбассе. Они присылали режиссеру свои записи, и он монтировал их истории. Это намного эмоциональнее фильм, чем делает Лозница. Очень близок к своим героям. Не отстранен созерцания. Ты будто находишься с военными в тех окопах ".

"Дом" - реж. Татьяна Кононенко, Матильда местер, Германия, Украина

"Ироническая лента о харьковском Госпром и о его людях, которые сейчас им пользуются. Содержит просто фантастические сцены. Например, в доме есть лифт, в котором висит объявление, что лифтерша поднимает только пять пассажиров. Зашли четыре, и она кричит всем на лестнице: "Пятым будешь?" С таких зарисовок состоит кино. Это фильм-эссе - очень зрительский и теплый ".

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Программа 17 Docudays UA состоит из 70 фильмов. Для просмотра нужно зарегистрироваться на платформе docuspace.org.