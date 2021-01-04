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вторник, 05 января 2021 00:45

36-летний рождественский хит впервые возглавил чарт

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36-летний рождественский хит впервые возглавил чарт
Англійський дует Wham! випустив різдвяний сингл Last Christmas 36 років тому. Однак зайняв перше місце британського чарту він тільки зараз. За тиждень пісню послухали 9 мільйонів разів. Фото: Shortlist

Один из самых известных рождественских хитов Last Christmas впервые за время существования возглавил британский чарт. Песня вышла 36 лет назад.

В 1984-м ее выполнил английский дуэт Wham!. Песня провела пять недель на втором месте британского хит-парада, неоднократно возвращалась в 10-ку лучших, однако никогда не возглавляла чарт. Это был самый продаваемый сингл, который не мог покорить музыкальный топ. С определенной периодичностью входил в топ-50, как правило, во время рождественских праздников. В 2018 году вновь занял второе место.

Возглавила же чарт из-за смерти участника Wham!. В четвертую годовщину гибели музыканта Джорджа Майкла хит наконец занял первое место в хит-параде. За прошедшую неделю композицию прослушали более 9 миллионов раз.

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"Приятно поражен, несколько удивлен и крайне рад, что Last Christmas наконец возглавила топ британского музыкального чарта. Это уместна дань композиторскому гению Джорджу Майклу, какой бы он крайне гордился, - говорит певец Эндрю Риджли, другой участник группы.

Теперь статус "самый продаваемый сингл, который никогда не попадал в музыкальный топ" имеет Moves Like Jagger группы Maroon 5.

Last Christmas сместил другую рождественскую песню All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри.

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