36-летний рождественский хит впервые возглавил чарт

Один из самых известных рождественских хитов Last Christmas впервые за время существования возглавил британский чарт. Песня вышла 36 лет назад.

В 1984-м ее выполнил английский дуэт Wham!. Песня провела пять недель на втором месте британского хит-парада, неоднократно возвращалась в 10-ку лучших, однако никогда не возглавляла чарт. Это был самый продаваемый сингл, который не мог покорить музыкальный топ. С определенной периодичностью входил в топ-50, как правило, во время рождественских праздников. В 2018 году вновь занял второе место.

Возглавила же чарт из-за смерти участника Wham!. В четвертую годовщину гибели музыканта Джорджа Майкла хит наконец занял первое место в хит-параде. За прошедшую неделю композицию прослушали более 9 миллионов раз.

"Приятно поражен, несколько удивлен и крайне рад, что Last Christmas наконец возглавила топ британского музыкального чарта. Это уместна дань композиторскому гению Джорджу Майклу, какой бы он крайне гордился, - говорит певец Эндрю Риджли, другой участник группы.

Теперь статус "самый продаваемый сингл, который никогда не попадал в музыкальный топ" имеет Moves Like Jagger группы Maroon 5.

Last Christmas сместил другую рождественскую песню All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри.