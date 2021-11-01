"24 канал" приостановил сотрудничество с телеведущим из-за его отношения к вакцинации .

Телеведущего Дмитрия Гнапа отстранили от работы из-за его взглядов на вакцинацию. Фото: Сергей Cтаростенко/Gazeta.ua .

Руководство "24 канала" отстранило телеведущего Дмитрия Гнапа от работы на время карантинных ограничений. Причиной тому стали его взгляды на вакцинацию.

Об этом сообщил совладелец и генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко в комментарии интернет-изданию "Детектор медиа".

"Мы сотрудничаем уже много лет. Гнап очень талантливый автор и ведущий. Он стал частью "24 канала", важной частью. Но среди многих политик в компании есть редакционная политика, и в части отношения к вакцинации и карантинным и другим ограничениям также. Здесь в некоторых моментах наши отношения к вопросу разошлись, поэтому мы решили приостановить проекты с участием Дмитрия, чтобы его позиция не экстраполировалась на позицию 24 относительно таких ограничений", – отметил Андрейко.

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"У нас действительно есть разногласия относительно вакцинации, я считаю, что эта процедура должна быть сугубо добровольной, потому что только сам человек может распоряжаться своим телом… С руководством "24 канала" наши взгляды по этому поводу действительно разошлись, и мне сообщили о прекращении сотрудничества на время пандемии", – сказал Гнап.

После снятия карантинных ограничений телеведущий готов возобновить сотрудничество.

С 8 ноября работников учебных заведений, детских садов и чиновников без прививок против коронавируса начнут отстранять от работы. Зарплату в этот период им платить не будут.