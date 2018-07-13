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суббота, 14 июля 2018 21:45

23 личности в одном человеке: показали первые кадры сиквела "Сплит"
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В сети появились первые кадры фильма "Стекло". Он станет продолжением психологического триллера "Сплит" о маньяке с синдромом множественной личности, которого сыграл Джеймс Макэвой.

Кроме того, режиссер М. Найт Шьямалан присоединит к "Стеклу" персонажей из своего фильма "Неуязвимый" 2000 года, пишет Entertainment Weekly.

"Сплит", вышедший на экраны в прошлом году, был продолжением "Неуязвимого", однако между собой картины связаны не были. "Стекло" объединит героев обоих фильмов.

По сюжету, Кевин Крамб, внутри которого борются 23 личности, встречает террориста-инвалида Мистера Стекло. Они будут бороться со своими старыми врагами супергероем Дэвидом Данном и девушкой-подростком Кейси Кук - жертвой Крамба, которая выжила в предыдущем фильме.

Кроме Джеймса Мак-Евоя, главные роли исполнили Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Аня Тейлор-Джой и Сара Полсон.

Появились первые кадры сиквела фильма "Сплит"
Фото: Entertainment Weekly
Появились первые кадры сиквела фильма "Сплит"
Появились первые кадры сиквела фильма "Сплит"
Появились первые кадры сиквела фильма "Сплит"
Появились первые кадры сиквела фильма "Сплит"

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Создатели драматического фильма "Мария - королева Шотландии" поделились 2 постерами и трейлером к будущему фильму. Главные роли сыграли номинантки на "Оскар-2018" Марго Робби и Сирша Ронан.

Фильм "Мария - королева Шотландии" сняли по мотивам одноименной книги писателя Джона Гая. Режиссером фильма стала британка Джози Рурк.На экранах фильм появится 7 декабря 2018 года.

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