18 месяцев был полностью сумасшедшим - каким оказалась жизнь писателя Ги де Мопассана

Ги де Мопассан написал около 60 произведений и множество стихотворений, объединенных в сборники. Фото: pixabay

170 лет назад, 5 августа во Франции родился писатель Анри Рене Альбер Ги де Мопассан. Отец дворянин вскоре разорился, а после рождения второго ребенка, развелся с матерью Анри.

Ги де Мопассан провел свое детство с мамой на вилле "Les Verguies" в Етретати, между морем и полями. Занимался рыбалкой с местными рыбаками и розговаривал наречием местных крестьян.

В 13 лет будущий писатель начал учиться в духовной семинарии, но учиться долго там не смог, потому что постоянно убегал. В эти же годы проявляется его писательский талант, он написал стихотворение "Давно отрешенный от мира".

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После окончания лицея в 20 лет начинает учиться юриспруденции. Впоследствии принимает участие во франко-прусской войне 1870-1871 годов.

Семья Мопассана была разорена. Чтобы прокормить родных, писатель устраивается на работу в морское министерство, где проработал 10 лет.

Литература продолжала его захватывать, и он написал первую новеллу "Наследие".

За следующие 11 лет Ги де Мопассан написал около 60 произведений и множество стихотворений, объединенных в сборники. Самыми известными произведениями автора является "Милый друг", "Жизнь", "На воде" и другие. Его считают естествоиспытателем и декадентом, известный в основном благодаря своим новеллам. Произведениям присущи сильные акценты иронии, сатиры и общественной критики.

В ночь на 2 января 1892 года Мопассан попытался покончить с собой, но слуга подменил патроны в его пистолете на холостые. После этого писатель разбил окно и пытался перерезать себе горло. 6 января его положили в клинику доктора Эмиля Бланша. Там он умер от прогрессивного паралича нервной системы. Смерть наступила за месяц до сорока трех лет, 6 июля 1893, после восемнадцати месяцев почти полного безумия.

Ги де Мопассана похоронили на кладбище Монпарнас в Париже. Кладбище считается самым престижным в столице Франции. Там похоронены президент Франции Поль Дешанель, Жан-Поль Сартр, поэт Шарль Пьер Бодлер.