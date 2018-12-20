120 украинских городов бесплатно получи книги от Lucky Labs о математике - Токарев

Основатель международной IT-компании рассказывает, что в течение двух месяцев сотрудники Lucky Labs в рамках проекта ЛакіБукс распространили около тысячи экземпляров книги Дмитрия Кузьменко #Щотакематематика, сообщает сайт проекта.

В течение двух месяцев сотрудники Lucky Labs в рамках проекта ЛакиБукс распространили около 1000 экземпляров книги Дмитрия Кузьменко #Щотакематематика

"Мы занимаемся изданием и распространение украиноязычной научно-популярной литературы для подростков уже второй год подряд. Обычно презентация и передача книг сопровождается интересными лекциями и разнообразными научными перформансами. Считаю, что таким образом мы можем привлечь внимание детей к науке, способствовать их личному развитию и росту человеческого потенциала Украины в мире", - отмечает Сергей Токарев.

Главный акцент в распространении книг компания и ЛакіБукс делают на восточных и южных областях Украины, где современная украинская литература представлена хуже, нежели в других регионах. Книгу #Щотакематематика в подарок получи 120 детских библиотек в разных городах.

В течение двух месяцев сотрудники Lucky Labs в рамках проекта ЛакиБукс распространили около 1000 экземпляров книги Дмитрия Кузьменко #Щотакематематика

"Хмурым осенним днем в нашей библиотеке засияло множество солнышек. Это мы распаковали коробку с новом книгами. Они такого яркого оранжевого цвета и так необычно оформлены! Сразу хочется взять в руки и полистать. Так что, теперь будем ознакамливаться с новой книгой Кузька Кузякина #Щотакематематика и благодарим за возможность читать новые, современные издания", - пишет Татьяна Ткаченко из Павленковской сельской библиотеки-филиала.

"Книга является попыткой автора поговорить о непостижимом мире математики "нормальным" языком. Она адресована широкому кругу читателей, которые знают таблицу умножения и умеют правильно делить в столбики", – рассказывает Инна Ковалева из детской библиотеки Северодонецка.

В течение двух месяцев сотрудники Lucky Labs в рамках проекта ЛакиБукс распространили около 1000 экземпляров книги Дмитрия Кузьменко #Щотакематематика

Экземпляры книги доступны читателям, как крупных областных, так и самых маленьких, сельских библиотек. А уже в начале следующего года книга попадет в библиотеки других регионов, потому что завоевала себе место в списке государственных закупок. А также стала одной из 100 лучших книг года по итогам портала Барабука.