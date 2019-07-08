12 лучших театральных спектаклей вышли в финал фестиваля-премии "ГРА"

Автор: nstdu.com.ua Организаторы фестиваля-премии "ГРА" обнародовали шорт-лист из 12 спектаклей, которые прошли в финальную часть

12 спектаклей попали в финал Второго всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА". Будут соревноваться за награды в 6 номинациях - по 2 спектакля в каждой.

Из 84 заявок эксперты фестиваля отобрали 30 лучших постановок, премьеры которых состоялись в прошлом году. В марте-июне путешествовали по городам Украины и просматривали их вживую. Определили короткий список из 12 претендентов на премию.

За лучший драматический спектакль:

1. Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, ОО "Институт исследования театра "Шостий поверх" - "Плохие дороги";

2. Национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Кориолан".

За лучший спектакль камерной сцены:

1. Киевский академический театр на Печерске, ОО "АРС МАГНА" - "Бог резни";

2. Киевский академический театр "Золотые ворота" - "Фрекен Юлия".

За лучший спектакль для детей:

1. Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества - "Король Дроздобород";

2. Ровенский академический областной театр кукол - "Пливе човен, казок повен".

За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла:

1. Киевский национальный академический театр оперетты - "Скрипач на крыше";

2. Одесский национальный академический театр оперы и балета - "Орфей и Эвридика".

За лучший хореографический/балетный/пластический спектакль:

1. Академический театр "Киев Модерн-балет" - "Спящая красавица";

2. Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой - "Правда под маской": "Пульчинелла", "Весна священная".

За лучший поисково-экспериментальный спектакль:

1. Киевский академический театр на Печерске - "Мир в ореховой скорлупе";

2. Одесский академический областной театр кукол - "Бабы Бабеля".

Также в этом году будут определять лауреатов в 6-ти индивидуальных номинациях: лучшая женская и мужская роль, режиссерская работа, сценография, хореография, музыкальное решение спектакля.

"Театр является прочным рубежом в развитии государства, - говорит председатель Национального союза театральных деятелей Украины Богдан Струтинский. - Для меня самое важное, чтобы в Украине было большое внимание к этому социальному институту. На уровне не слов, а дела. Мы занимаемся конкретной работой - той молитвой, которая формирует душу человека и страны в целом. Второй очень важный момент - поднятие престижа украинского театра".

"Для меня фестиваль "ГРА" - это не пространство творческого соревнования, - говорит член экспертного совета, театровед Алла Подлужная. - Это возможность увидеть состояние украинского театра. Какой он вот сейчас в данный момент. Какие творческие и социальные вещи его волнуют. Каким образом хочет высказываться. В срезе нашего театра можем видеть всю Украину, чувствовать, как она живет и меняется".

Финальный этап "ГРИ" состоится с 24 по 29 ноября. Спектакли-номинанты будет оценивать международное жюри. Победители получат диплом и денежное вознаграждение на реализацию нового творческого проекта. Зрители смогут посмотреть 12 спектаклей-финалистов на разных театральных площадках Киева в течение последней недели ноября.

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Фестиваль-премию "ГРА" в прошлом году основал Национальный союз театральных деятелей. Главная цель - объединить все театры Украины и представить их лучшие достижения, популяризировать национальное театральное искусство во всех его жанрах, стилях и формах, определить основные тенденции и стимулировать развитие украинской театральной конкурентной среды. Каждый театр имеет право выдвинуть на соискание премии одну из своих премьер, вышедших в течение года.