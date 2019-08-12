10 лет на культурной карте Европы: Международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz празднует юбилей

Автор: facebook.com 9 книг презентуют на поэтическом фестивале Meridian Czernowitz в Черновцах 5-8 сентября. Также будут дискуссии, чтения, театральные постановки, концерты

10-й Международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz состоится в Черновцах. Пройдет 5-8 сентября. Вход на все события свободный.

Для черновчан и гостей города организаторы подготовили насыщенную литературно-музыкальную программу. В рамках фестиваля состоятся презентации девяти книг, дискуссии, парады поэтов, театральные постановки, концерты камерной и рок-музыки, а также чтения в различных локациях города.

В мероприятии примут участие как новые авторы, так и те, кто уже выступал на Meridian Czernowitz в предыдущие годы. Среди них: Леа Шнайдер, Бьорн Кулигк и Ута Акерман из Германии; Юлиан Шуттинг и Вольфганг Германн из Австрии; Ильма Ракуза и Саша Гарцетти из Швейцарии; Нурит Зархи и Шимон Адаф из Израиля. Из украинских писателей и переводчиков: Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Екатерина Калитко, Игорь Померанцев, Тарас Прохасько, Юрий Издрык, Андрей Любка, Александр Бойченко, Артем Чех, Владимир Рафеенко, Ирена Карпа, Питер Залмаев, Христя Венгринюк, Марк Белорусец, Петр Рыхло, Татьяна Милимко, Елена Андрейчикова.

"Меридиан Черновиц" - это уникальная история, не имеющая аналогов, - говорит директор фестиваля Евгения Лопата. - Это первый масштабный международный поэтический фестиваль Украины. Объединил сотни единомышленников. Вышел за пределы Черновцов и Украины. Покорил десятки тысяч сердец поклонников поэзии. Создал культурный облик городу и стране в Европе. Трудно поверить, что позади уже 9 фестивалей, сотни проектов и выступлений, несколько десятков изданных книг. Для меня юбилейный "Меридиан" - это не только еще одна качественное событие международного масштаба, но и встреча и благодарность всем тем, кто создавал яркую страницу в европейской истории культуры".

В этом году мероприятие посвящено памяти бывшего директора Гете-Института в Украине Веры Багальянц, которая была одной из основательниц фестиваля.

Meridian Czernowitz проходит в рамках проекта "Пауль Целан 100. Меридиан великого мастера немецкого языка Черновцы-Париж-Вечность". Мероприятия сопровождаются переводом на немецкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стихи - это когда слева ровно, а справа - криво": в Черновцах провели поэтический фестиваль

Meridian Czernowitz - это проект Черновицкой областной общественной организации "Культурный капитал". Занимается литературным менеджментом и имеет целью возвращение Черновцов на культурную карту Европы, развитие диалога между современными украинскими поэтами и их зарубежными коллегами. Позиционирует себя как Международная литературная корпорация. Фестиваль проводится ежегодно с 2010-го в первую неделю сентября.