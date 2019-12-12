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пятница, 13 декабря 2019 05:41

"Заменил оригиналы Брюллова и Кипренского своими картинами. У зрителей был шок"

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В столичном "Украинском доме" продолжается художественный проект "Медиазависимость. Украинская версия".

Показывают произведения 25 современных художников.

— В середине XIX века изобрели фотографию. Потом кино и взгляд людей на мир изменился. Видят близлежащее словно через объектив. Это называется постмедийность, — рассказывает куратор выставки Виктория Бурлака, 45 лет. — А медиазависимомть о том, что художники используют фото и кино как инструменты для произведений. Например, специфичность фотографий переносят на живопись. Или наоборот, на снимках используют композицию и сюжеты из картин.

— Для выставки выбрала работы признанных классиков, молодых художников и начинающих, — продолжает Виктория Бурлака. - Среди классиков - Александр Гнилицкий, умерший в 2009-м. У художника особая эстетика. Мог нарисовать желтую штору, и она вызвала восторг. Его живопись реалистична, но и нереальна одновременно. Нет фотографической четкости. Представлял обыденность в завораживающих, даже волшебных образах.

Арсен Савадов в середине 1990-х делал скандальные фотопроекты. Как "Донбасс-шоколад", где одел шахтеров в балетные пачки. На выставке показываем его новые живописные работы. Очень спонтанные и сюрреалистические.

Много экспериментов есть у Олега Тистола. На картинах — дикторы разных каналов с перекошенными лицами. Думала, художник их ненавидит. Тистол объяснил, что ничего личного нет. Снимал фотоаппаратом на пленку, случайные кадры с экрана телевизора. Потом печатал снимки, а по ним писал картины.

Первое произведение на выставке - трехмерная инсталляция Степана Рябченко "Электронные ветры". Демонстрируется на круглом экране, 10 м в диаметре, висит над центральным атриумом.

— Хотел изобразить ветер. Это эфемерное состояние, не имеющее материи. Как бы он выглядел в виртуальном пространстве, — говорит Степан Рябченко, 32 года. — У разных народов есть мифы о ветрах. Взял древнегреческие. Где есть четыре брата: Борей, Зефир, Нот и Эвр. Вместе образуют Розу ветров. Изучал историю каждого брата. Интуитивно создавал его образ, цвета, динамику.

Одесский художник 49-летний Игорь Гусев в своих картинах использует глитч-эффект, размывает изображение:

- Это символизирует скачок сквозь время, телевизионные образы из нашей головы. Показывает шаткость представления о реальности, — говорит Гусев. — В основном здесь мои впечатления от исторических фильмов. Есть две работы по проекту "Трансмузеум", который делал для Одесского художественного музея. В экспозиции заменил оригиналы Брюллова и Кипренского своими картинами. Напоминают их работы, но с глитч-эффектом. У зрителей был шок.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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