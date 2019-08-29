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пятница, 30 августа 2019 06:41

За 4 часа погибли полтысячи украинских бойцов

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- Ленту сняли по воспоминаниям собратьев и моим, - рассказывает 55-летний Тарас Костанчук, бывший командир штурмовой группы батальона "Донбасс", позывной "Бишут". В военной драме "Иловайск 2014" сыграл себя. С 29 августа фильм идет в украинском прокате.

Тарас Костанчук - автор идеи и генеральный продюсер картины.

- В Иловайске мне попали в голову. Вместе с раненым в ногу собратом "Никитосом" скрывались в квартире 90-летней женщины. Местные были настроены против укров, но нам помогали. Никто не выдал. Делились пайками. Каждую минуту мы ожидали, что нас разоблачат. Первую неделю надеялись, что за нами приедут на БТР. Но женщины сказали, что наши отошли, и город снова контролируют сепаратисты с кадыровцами. У меня был знакомый родом из Иловайска, жил в Киеве. Отыскал его родственников, те согласились помочь. За три недели сделали нам фальшивые документы с местной пропиской, купили билеты. Автобусом смогли проехать блокпосты. В фильме попытались воссоздать те реальные события. Сейчас они кажутся фантастическими, - продолжает Костанчук.

- Рассказал эту историю журналисту Дмитрий Тузов. Он настаивал снять кино. Сначала думали сделать камерный фильм - как "каратели" скрываются, и люди им помогают. В конце концов захотел показать всю трагедию Иловайского котла. Чтобы будущие поколения поняли - это была самая большая трагедия в истории современной Украины. В одном месте за 4-5 часов погибли около полутысячи украинских бойцов. А потом уцелевшие неделями выходили с оккупированной территории. Ползли через поля, кусты, без пищи и воды. Многие добровольцы впервые были на войне.

Есть у нас и вымышленный персонаж - российкий офицер Рунков. Он едет на Донбасс спасать сына, который воюет на стороне сепаратистов. У него также есть прототип на позывной "Лис". Я вел с ним переговоры, чтобы обменять его сына на нашего бойца.

- Особенность картины в том, что нет главного героя, - говорит режиссер Иван Тимченко, 40 лет. - Рассказывается о воинах батальона "Донбасс" и войне, которая затягивает в себя разных людей. Все они добровольно взяли оружие, чтобы защитить свою землю. Показываем путь батальона с конца июля по начало сентября 2014 года. Как менялась ситуация. От относительно легких побед до переломного момента боя за Иловайск.

Бюджет картины - 33 млн грн. Большинство средств предоставил Тарас Костанчук.

Картину снимали на Киевщине, Черниговщине и Кировоградщине. Тяжелую артиллерию снимали на полигоне "Азов" в Бердянске Запорожской области. Кроме профессиональных актеров, привлекли бойцов батальона "Донбасс". Героям, прототипами которых были погибшие, оставили их реальные позывные. Тем, кто выжил, изменили.

После показа фильма в кинотеатрах планируют создать 4-серийную телеверсию "Иловайск 2014".

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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