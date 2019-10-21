Все женщины - колористы от природы

38 картин Анны Криволап показывают в Музее истории Киева.

Они объединены в два цикла. "Причастность" - посвящена мозаикам, "Горизонты" - изображает храмы разных стран.

- Откликнулись воспоминания детства, потому что выросла на мозаиках Софии Киевской, - говорит Анна Криволап, 42 года. - В Стамбуле поразили фрески собора Святой Софии. От мозаик в картинах оставила только интуитивно-чувственный смысл. Причастность означает связь с архаикой, глубинными традициями. Эти работы написаны в прошлом году в Черногории, где живу. В пейзажной серии "Горизонты" выбрала именно церкви. Чтобы получилось созвучно - храмы как внешний вид и как внутреннее состояние. Моя мастерская возле Андреевской церкви, люблю это место.

Работаю в несколько подходов. Сначала идет первое ощущение, реакция. Затем диалог с картиной. Долго довожу до конца. Всегда любила яркие цвета.

- Часто художник не знает, к какому стилю относится его творчество, - говорит искусствовед Анна Владимирская, 67 лет. - Наш гений Александр Мурашко был уверен, что он передвижник. Учился в мастерской Ильи Репина и считал себя его последователем. На самом деле, был импрессионистом.

В цикле "Причастность" Анна Криволап рисует образы в виде точек, мазков. Ее манера письма происходит из византийской мозаики Софии, из которой выросла наша культура. В живописи сочетается с традицией импрессионизма. Ему свойственны оптические эффекты, свежий взгляд, моментальное восприятие. Также для меня эти картины похожи на топографию городов. Когда летишь самолетом и видишь их сверху.

Подготовить выставку в Киеве дочери помог 73-летний Анатолий Криволап. Его считают одним из самых дорогих украинских художников.

- Серию "Причастность" видел первым - говорит. - Анна выставляла эти картины в Черногории.

Мне интересно наблюдать, как дочь обретает новые темы. У нас на даче есть колодцы. Она сделала из них серию картин. Создала также сильную серию "Ленты". Такие ее поиски для меня - приятные неожиданности. Единственный совет - не спешить. Когда работаешь и что-то интересное наметилось - отставь и посмотри. И у меня так бывает. Задумал одно, а получалось другое, интереснее.

В семье только Анна стала профессиональным художником. Чувствую, она меня поджимает. Есть какая-то конкуренция. Но это даже вдохновляет. Все женщины - колористы от природы. У меня мужское мышление, минималистическое. Настроение более углубленное, окутанное тайной, мистикой. У Анны творчество открытое, эмоциональное.

Выставка "Причастность" Анны Криволап продолжается до 27 октября.