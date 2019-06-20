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пятница, 21 июня 2019 05:51

Войны XXI века будут выигрывать не обстрелами городов, а бомбардировкой мозгов

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- То, что происходит на Донбассе - крошечная верхушка айсберга. Войны XXI века будут выигрывать не обстрелами городов, а бомбардировкой мозгов, - говорит писательница 58-летняя Оксана Забужко. На III Международном литературном фестивале "Остров Европа" представляет сборник "И вновь я влезаю в танк ..." и "После третьего звонка вход в зал воспрещен".

- Писатель должен быть для общества хорошим псом, - продолжает Забужко. - Он должен "рыть лапами", терпя камни, крики других. Необходима его интуиция. Это определяет стоимость литературы в эпоху гибридных войн.

Выступает писательница во дворе канцелярии Симона Петлюры. Рядом установили бронированный автомобиль времен Украинской революции 1917 года. Забужко одета в красное платье с украинским орнаментом. На шее - бусы.

В 5 м от мероприятия стоит компания из трех мужчин. Слушают, что рассказывает Забужко.

- Что-то там плетет о каких-то собаках, ничего не понятно. Пошли, достало. Лучше выпьем чего-то, - говорит один из них.

- Нам столько раз вбивали комплекс неполноценности, что мы еще себе не доверяем, - говорит Забужко. - Приезжают западные интеллектуалы к нам и говорят: "Ни один народ не выдержал бы на дистанции одного поколения два майдана". Фактически три, считая первый в 1990 году. В конце концов, он стал толчком к распаду Советского Союза. Мы все еще думаем, хватит ли нам сил. И что теперь, когда Зеленский президент? Они будут стараться развалить государство и институты? Да, они будут делать это. Но мы для чего? Давайте перестанем воспринимать себя как объект эксперимента. Надо воспринимать себя как субъект истории.

В конце встречи писательница прочитала раздел из книги "И снова я влезаю в танк": "Не дай нам предать наших мертвых, и тех, кто еще не родился". Парень с бритой головой попросил на экземпляре написать три слова, которые больше всего волнуют Забужко. Она вывела - "любовь, верность, вера".

Участники "Острова Европа" организовали акцию в поддержку украинских моряков, захваченных Российской Федерацией. В реку Южный Буг выпустили 24 бумажных кораблика, символизирующих захваченных в плен украинцев. На каждом - имя и фамилия моряка.

- Призываем написать письма всем украинским политзаключенным и военнопленным, которых незаконно удерживает российские власти, - говорит директор фестиваля 31-летний Александр Вешелени. - За четыре дня мероприятия получили почти 20 писем. Их отвезут в центр гражданских свобод в Киеве, оттуда они отправятся адресатам.

На острове Кемпа в центре Винницы возле фонтана "Рошен" чешская исполнительница 48-летняя Весна Касерес поет на чешском и боснийском о депортации крымских татар. Обматывает руки красной нитью. Это символизирует кровь.

Кемпа - один из самых больших островов реки Южный Буг на территории Винницы. Добраться туда можно только на катере. С целью сохранения природы на острове присутствующих на мероприятии не должно быть более 100 человек. На Кемпу было запрещено приносить еду.

У секс-шопа "Клубничка" на ул. Соборной литератор из Калуша 56-летний Юрий Издрик читает стихотворения.

- В свое время здесь располагался первый в городе книжный магазин, - объясняет место мероприятия Александр Вешелени.

В последний день фестиваля в 20:30 в усадьбе Михаила Коцюбинского начался концерт 47-летней Марьяны Садовской. В Винницу приехала на несколько часов. С 2002-го живет с семьей в немецком Кельне.

- В вашем городе я впервые, - говорит Садовская. - Но в Винницкой области была лет 10 тому назад. Ездила в фольклорные экспедиции.

В 2014-ом была в Волновахе на Донбассе. Готовясь к выступлению, спросила, поют ли в селах. Ответили: "еще и как". Тогда поняла - надо ехать в экспедицию. За два года вокруг сел Мариуполя собрала местные песни, легенды и щедровки. Говорили, чтобы хорошо изучила местность, потому что могу заблудиться на оккупированную территорию. В селе Егоровка нашла странную, нерождественскую колядку.

"... Вставайте мертвые из гроба, и пойдем мы к Богу. Бог будет нас судить ...", - поет Садовская.

Международный литературный фестиваль "Остров Европа" состоялся 13-16 июня.

Автор: Богдан БАРАБАНОВ
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Дата
21
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