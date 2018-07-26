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пятница, 27 июля 2018 05:05

В зоопарке "Лимпопо" можно увидеть полярных волков

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— С 3-летним сыном отдыхали в Трускавце. Узнали, что неподалеку от города в селе Меденичи есть зоопарк "Лимпопо", — рассказывает 30-летняя Елена Никольская из Днепра. — Я давно хотела сыну зверенышей показать, а тут такой случай.

"Лимпопо" — единственный во Львовской области частный зоопарк. В экспозиции имеет более 300 животных — представителей фауны разных континентов, в том числе Южной Америки, Африки, Австралии. Есть полярные волки из Канады, ламы из Перу, тигры с Дальнего Востока России, африканские гиббоны. Большинство зверей и птиц содержат в просторных вольерах.

— Мы были в зоопарке весь день. Сыну очень понравилось. Его катали по территории на ослике. И, конечно, увидели наживо зверей, которых до сих пор видели лишь по телевизору, — продолжает Елена Никольская.

Территория зоопарка — 3 га. Здесь расположены также кафе, летний дворик. Есть детская площадка и аттракционы.

Тел. 0(67) 406 92 32; 0(67) 406 92 52

с. Меденичи, Дрогобычский район

Львовская область.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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