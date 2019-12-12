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пятница, 13 декабря 2019 06:05

"В трети фильма звучит русский. Надо было сохранить, что большевики — чужаки, оккупанты"

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— Как и роман, фильм "Черный Ворон" станет воином в нынешней российско-украинской войне, — говорит писатель Василий Шкляр, 68 лет. Экранизация его произведения об антибольшевистском восстании в Черкасской области вышла в прокат 5 декабря.

Главный герой — бывший старшина армии Украинской Народной Республики Иван Черноус по прозвищу "Черный Ворон". Возглавляет отряд повстанцев, по сюжету.

— Хорошо, что у нас есть фильм о Холодном Яре. Исторический, не побоюсь этого слова, блокбастер, — продолжает Шкляр. — Меня спрашивают, насколько я доволен экранизацией. Всегда говорю: не отождествляйте ленту с произведением. Книга — 500 страниц, а сценарий — 50. Роман невозможно вмять в такое кино, но режиссер Тарас Ткаченко сделал очень хорошую работу. Это картина о той войне, которая продолжается и сегодня. Еще раз вас убедит, что мы победим.

Главную роль сыграл 29-летний Тарас Цимбалюк.

— Фильм и роман действительно разные. Надеюсь, после просмотра "Черного Ворона" люди прочитают книгу, которая гораздо шире и философичнее, - говорит режиссер Тарас Ткаченко.

— Когда я читал роман, еще не представлял, что экранизирую его. Когда наконец мне пришлось это делать, понял, что написано блестяще как для книги, но не как для сценария. Черный Ворон все время вспоминает. Это как мозаика различных этюдов, образков. А в фильме хочется иметь этого героя со сжатой пружиной развития. Поэтому пришлось практически коренным образом передумать сюжет.

Сложнее всего было сохранить главные посылы, нерв и энергию романа.

В фильме звучит закадровый голос Шкляра.

— В предыдущем монтаже картины треть времени в ней звучит русский. Но вступил в силу закон о языке, и возросла квота украинского — 90 процентов. У меня было два выхода. Или я переозвучу чекистов на украинском, но это опасное решение. Надо было сохранить, что большевики — чужаки, оккупанты. Пришлось увеличить долю украинского языка. Поэтому закадровый голос — это объективно технологическое решение. Но если сделать банально — начитал бы артист — это не было бы художественным приемом. Я как раз посетил презентацию романа. Шкляр зачитал там отрывок. Это было настолько сильно и интересно, что пришло в голову — а пусть бы Василий сам и звучал в фильме.

Роман Шкляра в свое время вернул людей к национальному, к корням. К тому, что начал появляться новый образ украинца-борца. Надеюсь, фильм воссоздал образ, который привлечет молодежь к этой идее и в конце концов даст украинцам право на власть в своей стране.

Кино показывает, что с врагом компромисс невозможен. Звучит сегодня актуально. Во время работы над фильмом мы сознательно закладывали кальку с настоящего. Чтобы люди видели и узнавали нынешнюю ситуацию.

Снимали "Черного Ворона" с октября 2018-го до апреля 2019 года — на Черкасщине, в Переяславе-Хмельницком на Киевщине и в столице.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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Дата
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