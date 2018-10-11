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пятница, 12 октября 2018 06:00

В Кибинцах поставили "Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем"

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4 октября в селе Кибинцы Миргородского района на Полтавщине состоялась премьера спектакля-прогулки по рассказу Николая Гоголя "Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем". Такой формат театра называется иммерсивный. Зрители слушают в наушниках текст и указания гида, по какому маршруту двигаться.

— Мы не создаем дополнительные декорации, у нас нет актеров-героев, — рассказывает драматург Дмитрий Левицкий. — Лишь в постановке "Майдан. Прогулка" принимает участие актриса Екатерина Пономаренко. Играет Марию, студентку Киево-Могилянской академии. На основе ее воспоминаний написана пьеса. 12 декабря 2013-го Мария вместо подготовки к экзамену пришла на площадь Независимости и оказалась в эпицентре атаки "Беркута" на мирных протестующих. Цель прогулок — пробудить воображение, вызвать рефлексию. Создавать новый опыт относительно мест, по которым киевляне проходят ежедневно.

Театральная группа "Пик пик" организует аудиопрогулки с 2016 года. Одна из последних постановок — экскурсия по Старобельску на Луганщине. Это родной город писателя Сергея Жадана. Здесь экранизировали его роман "Ворошиловград".

Автор: Иван СТОЛЯРЧУК
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