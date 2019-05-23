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пятница, 24 мая 2019 07:05

В девятый раз открыли "Книжный Арсенал"

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В Киеве 22 мая открылся международный фестиваль "Книжный Арсенал". Проводится в девятый раз. В этом году тема "Соседство: открытый вопрос". Участники сосредоточатся на взаимоотношениях между культурами, историей и политикой соседних стран.

На открытие фестиваля приехал пятый президент Украины 53-летний Петр Порошенко с женой Мариной.

- На моей книжной "полочке из ДСП" серьезное пополнение. Шесть новых военных книг, все подписанные авторами, - говорит Петр Порошенко. - С каждым имел возможность поговорить, пожать руку. Буду читать их в первую очередь, потому что там - невыдуманные истории наших ребят-защитников. В этом году "Книжный Арсенал" поразил масштабом и количеством посетителей. Это - лучшее доказательство того, что украинская книга нужна читателю. Обещаю прочитать все приобретенные и подаренные.

Свои книги в Арсенал привезли около 150 украинских издательств и авторы из 30 стран мира.

- У нас всегда так получается, что все деньги, которые берем, тратим. В этот раз взяли 3-4 тысячи гривен, - говорит министр инфраструктуры 40-летний Владимир Омелян. - Читаю во время перелетов и в поездах. И редко на каких-то нудных совещаниях.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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