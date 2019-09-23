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вторник, 24 сентября 2019 00:21

Украинская культура может исчезнуть, как индийская

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— "ДахаБраха" — лидеры культурной дипломатии, самый известный украинский музыкальный коллектив в мире. Благодаря им о нашей стране знают много хорошего, — предприниматель 61-летний Евгений Уткин представляет музыканта этногруппы "ДахаБраха" Марка Галаневича, 38 лет.

Публичная беседа проходила на территории столичного заповедника "София Киевская" во время второго фестиваля высокого искусства "Букет". В программе было более 70 художественных событий — концерты, кинопоказы, выставки, театральные экскурсии.

Вы пробили окно в мир. Но в Украине до сих пор нет десятков подобных по масштабу культурных проектов. Почему не появляются другие? — спрашивает Уткин.

— С самого начала мы просто делали музыку, — говорит Марк Галаневич. — Не было мысли, что надо себя позиционировать, ехать за границу выступать, завоевывать награды. Много украинских групп, которые сейчас появляются — у них настрой туда. Сейчас сделать материал и погнать выступать, показать им, что мы можем. Возможно, в этом ложный путь.

Но я верю, что украинская музыка в свое время будет открытием для мира. Есть потенциал. Понемногу это движение началось. "Дах Дотерс", "Онука" — группы, уже интересны за рубежом.

Как общественно-политическая жизнь влияет на вас как художника?

— Есть художники, которые вдохновляются революциями, постоянными изменениями, изменами. Это дает им энергию. А меня беспокоит и огорчает. Хочется, чтобы многие процессы в Украине происходили иначе. Но понимаешь - пожалуй, такой наш путь, другого нет. Должен его прожить и быть адекватным той ситуации, тому положению вещей, в котором существуешь.

Когда чувствуешь постоянную несправедливость, есть опасность попасть в положение обиженного. Зарыться в свою норку, сидеть там и не вылезать. От этого надо избавиться. Твоя душа довольна от того, что делаешь? Чувствуешь вдохновение и отдачу от людей? Если да, продолжай работать.

Другие народы понимают Украину?

— В мире мы считаемся периферией — культурной и политической. Впереди много работы, чтобы это исправить. Другое дело, что некоторое время было еще хуже. Помню первые выступления в США — это так вдохновляло, получали заряд от публики, невероятные отзывы. А потом идешь после концерта и вспоминаешь, что у тебя президент Виктор Янукович. И все опускается. Но потом они выбрали Трампа, и нам как-то стало легче. Не так контрастно. Цивилизационно мы далеко от них, но проблемы во всем мире похожи.

Запад и мы — небо и земля по уровню культуры, индустрии, инфраструктуры. Отстаем в музыке, театре, кино. Что бы мы не делали и не думали о себе, это все равно так называемый междусобойчик. Мало делать — нужно представить миру, а мы не умеем. Некоторые страны над этим работают десятками - сотнями лет. Надо показывать миру то, что будет ценно и интересно для всех.

Должно быть сотрудничество художников и представителей государства, чиновников. Мечтаем, что будем не одни в поле воины. О огромное количество ресурсов и средств, направленных на улучшение имиджа Украины.

Что украинская группа может найти как вдохновение за границей?

— Нам интересно экспериментировать, делать что-то новое, открывать для себя инструменты других народов.

Так же любим слушать необычную для нас музыку. Ощущаем влияние североамериканской — больше блюза и соула в исполнении старых афроамериканцев. Такой дед может один раз бренькнуть на гитаре, сказать два слова - и перед тобой весь мир летит.

Раньше думал, что на этнофестивалях в США много индейцев и их аутентичной культуры. Ожидал видеть людей, которые издавна жили на тех территориях. Но с этим большие проблемы. Похоже, что это потерянная культура. Для меня важно, чтобы украинская этническая составляющая не исчезла когда-то, как культура индийских племен Северной Америки.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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