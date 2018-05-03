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пятница, 04 мая 2018 06:10

Украинцы гордятся кухней, одеждой и архитектурой

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— Не попасть в ноту — это не так страшно. Значительно важнее сконцентрироваться на настроении, — говорит американский военный дирижер 36-летний Джастин Льюис музыкантам Национального президентского оркестра Украины. Проводят репетицию накануне украинско-американского концерта. 28 апреля состоялся в Национальной филармонии.

Одно из произведений программы — "Годзилла пожирает Лас-Вегас" композитора Эрика Вайтакра.

— Автора вдохновила серия японских фильмов о монстре-мутанте, похожем на ящерицу, который уничтожает все на своем пути. Впоследствии сюжет позаимствовали в США, сняли несколько художественных лент, — продолжает Льюис. — Это произведение игривое, несерьезное. В композиции беззаботность чередуется с предчувствием тревоги. Мое задание — донести это музыкантам. Настроение невозможно передать на бумаге, как ноты. Приходится быть актером, использую мимику, жесты. Слушатели этого не замечают, потому что стою к ним спиной. Свою часть программы построил на основе академической музыки, которая пересекается с массовой культурой. Люди съезжаются в США со всего мира, поэтому наша культура довольно хаотична. Украинцы гордятся своей кухней, одеждой и архитектурой, которые сохранились с прошлых веков. Американцы ценят свое кинонаследие.

Среди других произведений программы — симфонии композитора Леонарда Бернстайна к бродвейскому мюзиклу "Вестсайдская история".

— В центре произведения — люди, которые не могут найти общий язык. Действие пьесы "Ромео и Джульетта" Вильяма Шекспира перенесли в Нью-Йорк 1950-х. Романтические чувства возникают между пуэрториканкой и итальянцем, по сюжету. Не могут быть вместе, потому что их семьи — конкуренты-уголовники. В конце представления герои идут на примирение. Важно рассказывать такие истории. Начинать конфликты легче, чем завершать их.

Специально для выступления участники Национального президентского оркестра сконструировали марширующую машину.

— В Украине такого инструмента не нашли, — говорит ударник 49-летний Юрий Яник.

— Военные коллективы США часто применяют его, чтобы имитировать звук ходьбы в строю. Посмотрел в интернете, как сделать инструмент. Деревянные колки скрепляют грубой нитью в виде сетки. Помещают в рамку и стучат о деревянную поверхность.

Во время украинской части программы дирижировал подполковник Максим Гусак, 38 лет.

— Хотели сломать стереотип, что украинская музыка — исключительно народная, — рассказывает Гусак. — Подбирали произведения, которые по жанру отвечают американской программе. Включили инструментальное вступление Левка Колодуба, музыку Евгения Станкевича к фильму "Изгой", музыку к драме Шекспира "Король Лир". Эта музыка стала частью мировой академической культуры.

В октябре этого года американский дирижер Джастин Льюис выступит в Украине с оркестром Военно-воздушных сил США в Европе.

Автор: Юлия БЛИЗНЮК
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Дата
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