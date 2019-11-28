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пятница, 29 ноября 2019 00:25

"У нас понемногу формируется украинский шансон"

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13 украинских городов посетит Арсен Мирозоян, 41 год, с презентацией альбома "Ингредиенты". Это пятая пластинка в дискографии певца.

- На концерте Арсена Мирзояна подумал, что у нас понемногу формируется украинский шансон. Не путать с блатняком, - говорит музыкальный критик Игорь Панасов, 44 года.

- Тот, который состоит из нескольких аккордов и ощутимого сюжета в тексте "за жизнь". Потом его будут петь под гитару в переходах, где до сих пор мало песен на украинском.

Так происходит медленное замещение российского импорта в головах наших граждан.

Мирзоян собрал первый в своей жизни Дворец "Украина". С Сергеем Бабкиным - главные в этой волне. С драматическим изломом в тембре, с уличной прямотой в характере. С точными строками и умением проживать песни как истории, и не только свои. В лучшем, на мой взгляд, альбоме Арсена "Ингредиенты" есть песня "Межа". Навеяна биографией пианистки Веры Лотар-Шевченко. Родилась в Италии, переехала в СССР в 1939-м и отсидела в сталинских лагерях почти 10 лет.

Следующий концерт-презентация Арсена Мирзояна состоится 6 декабря в Запорожье.

Автор: Иван СТОЛЯРЧУК
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