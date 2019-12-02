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вторник, 03 декабря 2019 07:45

Три месяца Госкино будет без руководителя

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Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля 36-летняя Юлия Синькевич выбыла из конкурса на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Такое решение приняла комиссия агентства по вопросам госслужбы.

На собеседовании Синькевич не набрала достаточно баллов в задании "управление эффективностью и развитием человеческих ресурсов".

Более 2000 киноспециалистов подписали открытое письмо в поддержку Юлии Синькевич. Обратились к президенту, премьеру и министру культуры. Назвали решение комиссии "срывом конкурса" и выступили против его "непрозрачных условиях". Требуют пересмотреть результаты.

"Юлия Синькевич имеет навыки, компетенции и видение, что доказала многолетней плодотворной работой на ниве украинской киноиндустрии и показала в публичной презентации своей программы. Считаем - как единственный кандидат, прошедший в третий тур конкурса, должна возглавить Госкино", - говорится в письме.

Прислали два запроса Нацагентству по вопросам госслужбы с просьбой предоставить сводную информацию о средних баллах и протоколе заседания комиссии. Также Синькевич готовит иск в суд и обращение в Кабинет министров о пересмотре результатов.

- Для взаимодействия с Министерством финансов и другими инертными органами власти должен быть турборежим, - говорит режиссер Владимир Тихий, 49 лет. - Энергетически это ложится на плечи председателя Госкино, от которого многое зависит. Он объединяет авторов проектов с медленной государственной машиной. Претворение в жизнь политических и идеологических взглядов, которые формируются руководством страны - тоже дело главы Госкино.

Корабль может плыть и без капитана, но так или иначе врежется и будет катастрофа. Председатель Госкино - важная и ответственная должность. Юлия Синькевич в этом конкурсе выглядела убедительно и произвела приятное впечатление. И как продюсер ОМКФ движется системно и результативно не только для себя, но и для всей отрасли.

Выбывание Юлии Синькевич из конкурса возмутило всю кинообщественность. Надо называть вещи своими именами. Комиссия составила некомпетентное решение, не имея никаких серьезных аргументов. И подобное происходит не только в области кино.

Синькевич якобы не добрала необходимых баллов по критерию "управление эффективностью и развитием человеческих ресурсов". Звучит наукоподобно, но что это на самом деле? По каким параметрам можно оценивать эту эффективность - непонятно. Может, они высосали из пальца.

Формально - наблюдаем системный сбой. А неформально - ситуация имеет основания. Рассматривается прежде всего такая версия. Руководство страны увидело, что проходит кто-то не из "95-го квартала". И думают: "Что это мы кино будем отдавать не нашему человеку?"

Как сказал один кинематографист: "Ради чего они к власти приходили? Чтобы потом какие-то додики от артхауса и фестивалей занимались управлением кино в стране? Да не будет такого никогда".

Минимум три месяца Госкино находиться в состоянии безвластия.

Конкурс на должность главы проведут с самого начала. Пожалуй, на нем появится некий персонаж от "зеленых". Но Юлия Синькевич - боец. Думаю, снова пойдет на конкурс.

13 кандидатов было на пост главы Госкино. По итогам трех этапов победила Юлия Синькевич. Результат отменили. Министр культуры Владимир Бородянский объявил новый конкурс.

В 2020 году возобновят конкурс сериалов

- Перед Госкино стоит много вопросов, ответственность за которые будет лежать на плечах нового председателя, - говорит режиссер Владимир Тихий. - В частности, по кешрибейтам (иностранным кинокомпаниям будут компенсировать из госбюджета до 25% стоимости фильмов, если их будут снимать на территории Украины. - ГПУ). Система построена странно. Могут быть ситуации, что придут иностранцы со сметой в несколько бюджетов государства на кинематограф. И возвращайте им 25 процентов. Это надо решать. Существенный момент - вопрос телесериалов. Мощные коммерческие каналы лоббировали финансирование их продукции государством. Делают это, потому что очень любят кино как таковое. Хотят быть на первых ролях при распределении средств из бюджета. У предыдущего председателя агентства Филиппа Ильенко возникла ситуация, что вообще пару лет не давали финансирование на кино. Деньги разбросали между различными структурами. Лоббисты добились удобного для себя решения финансовых вопросов. Например, конкурса патриотического кино Министерства культуры. Это опозорило саму идею и не выросло в нечто стабильное.

На всех 12 конкурсах Госкино к игровым, документальным, анимационным фильмам были только кинотребования. Например, лента не будет иметь кассового успеха, но имеет имя режиссера - Сергей Лозница. Так что это культурный этап, фестивально важная вещь. Ее следует финансировать. Но в следующем году в Госкино возобновят конкурс сериалов, потенциально коммерчески успешных проектов.

Автор: Ілля ПРОКОПЕНКО
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