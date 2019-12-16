Тарас Прохасько общается с каждым читателем

Сборник очерков "Да, но..." 51-летнего Тараса Прохасько стал лучшим в номинации "Эссеистика". Вышел в черновицком издательстве "Меридиан Черновиц". Эту категорию "Книга года Би-Би-Си" ввела в том году. В сборник вошли 33 произведения за последние пять лет, - рассказывает Прохасько. - Выбирал наиболее литературные тексты. Это размышления, рефлексии и истории из моей жизни. Меня волнует проблема - как вести себя, чувствовать себя хорошо отдельному мыслящему человеку в мире. Время, в котором жить, невозможно выбирать. Так же как события, настроения, тенденции. Меня интересует - как человек может прожить максимально полную, а не страдальческую жизнь. Даже если есть муки, страдания. Как сосуществовать с миром. Чтобы почувствовать его невраждебность к себе. Это попытка понять себя, без вымыслов. И мир. Что в нем целенаправленного зла против тебя также нет. Чтобы быть собой, нужно иметь способность вспомнить себя в разное время. Мы теперь - это накопление отложений нас прежних.

Иллюстрации к сборнику создала киевская художница Елена Придувалова, 59 лет.

- Для меня это был эксперимент, - говорит Придувалова. - Я театральный художник по образованию, но занимаюсь живописью. Тексты Тараса Прохасько мне очень созвучны. Пишет так личностно, как будто беседует с тобой.

Ежедневно в течение года читала его эссе, делала эскизы. Обращала внимание на детали. Как описывает предметы, деревья, цветы, дождь. Визуально возникают образы. Получилось две серии. Первая - дневник дорог. То, что я фиксировала, путешествуя. Что меня зацепило. Вторая серия - трапезы. Это различные встречи, свадьбы и похороны, общение, то, что нас объединяет.