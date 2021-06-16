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четверг, 17 июня 2021 00:55

Сыграют самое тихое произведение Гии Канчели

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- Мы много говорили, курили и слушали музыку, - рассказывает дирижер 43-летний Михеил Менабде о последней встрече с композитором Гией Канчели. Он умер в октябре 2019-го.

Канчели известен по музыке к фильмам Георгия Данелии "Кин-дза-дза", "Мимино". Последние 30 лет жил в бельгийском Антверпене.

Осенью 2020-го в Киеве должен был состояться концерт к годовщине смерти композитора. Из-за карантина мероприятие перенесли. Пройдет 18 июня в Национальной филармонии.

В программе произведения Канчели для виолончели, контртенора и оркестра, "Неоконченная" симфония Шуберта. Также премьера - "Ангел" Максима Шалыгина для струнного оркестра.

- В 19 лет я окончил хореографическое училище и начал работать в Тбилисской опере, - продолжает Менабде. - Один из первых выходов на сцену - балет "Федра" Гии Канчели. Однажды во время репетиции в зал вошел маэстро. Это была наша первая встреча.

Когда мне исполнилось 23, начал серьезно заниматься сольфеджио, брал частные уроки музыкальной теории, гармонии. Должен был решить - остаюсь танцором иду дальше.

В Тбилисской консерватории нет факультета симфонического дирижирования. Гия Канчели посоветовал поехать в Киев, поступить в класс Романа Кофмана. Считал того одним из лучших исполнителей своей музыки. Благодаря рекомендации Гии я как иностранный студент учился у Кофмана бесплатно по программе культурного обмена.

18 июня прозвучит "Диплипито" - пожалуй, самое тихое из всех произведений Канчели. Так называется грузинский ударный инструмент - два глиняных горшка с натянутыми кожаными мембранами. Такой себе маленький бонг. Играют на нем преимущественно тихо. В конце слышим простой ритмический рисунок. Композитор говорил, что так хотел подчеркнуть сосуществование противоположностей - надежда и безнадежность, улыбка и печаль, жизнь и смерть.

В 2018 году посетили маэстро в Бельгии с моим другом, композитором Максимом Шалыгиным. Незабываемая встреча длилась более 7 часов. Именно после этого у Максима возникла мысль посвятить новое произведение Канчели.

Солисты концерта - Артем Полуденный, виолончель, и Роман Мелиш, контртенор.

Автор: Олеся НАЙДЮК
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