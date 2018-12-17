Стали известны финалисты конкурса "Новелла по-украински"

21 текст вошел в финал нынешнего конкурса "Новелла по-украински". Его в шестой раз проводит журнал "Країна". Символический лозунг конкурса в этом году — "Безвиз".
Для участия принимали ранее неопубликованные произведения на украинском языке. Новеллу победителя можно будет прочитать в номере журнала "Країна" от 20 декабря. Обладатель первого места получит 5 тыс. грн.
Подаем имена финалистов и названия их новелл по алфавиту.
Елена Бурлака — "Чужі рідні люди"
Ольга Гузий — "Коли цвіте грушка"
Владислав Ивченко — "Та інші категорії"
Юлия Илюха — "Слід"
Татьяна Калитенко — "Туман"
Игорь Коваленко — "Памперси для правнука"
Марина Манченко — "Мов кістка в горлі"
Константин Мельников — "27"
Ольга Литвинова — "Ісла дель Інферно"
Сергей Науменко — "Слов'янські валюти"
Татьяна Овдийчук — "Дежавю"
Сергей Одаренко — "Безсліз"
Владимир Пояснюк — "Позивний Безвіз"
Николай Правдюк — "В усьому винен безвіз"
Денис Савченко — "У смерті немає кольорів"
Юрий Симонов — "Шенгенська зона"
Игорь Стамбол — "Випадковий подарунок"
Владислав Супруненко — "Додому"
Валентина Турчин — "Політ за мрією"
Маргарита Шевернога — "Ах, Неаполь…"
Людмила Ясная — "Танго на лайнері"
Финалистов выбирало редакционное жюри. 11 суперфиналистов оценивали профессиональные литераторы: Павел Вольвач, Виталий Жежера, Лариса Денисенко, Василий Махно, Василий Карпюк, Андрей Кокотюха, Остап Украинец, Лилия Шутяк, Оксана Щур.
Также в этом году один из финалистов получит спецотличие от общественной организации "Европа без барьеров".
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