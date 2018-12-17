Стали известны финалисты конкурса "Новелла по-украински"

21 текст вошел в финал нынешнего конкурса "Новелла по-украински". Его в шестой раз проводит журнал "Країна". Символический лозунг конкурса в этом году — "Безвиз".

Для участия принимали ранее неопубликованные произведения на украинском языке. Новеллу победителя можно будет прочитать в номере журнала "Країна" от 20 декабря. Обладатель первого места получит 5 тыс. грн.

Подаем имена финалистов и названия их новелл по алфавиту.

Елена Бурлака — "Чужі рідні люди"

Ольга Гузий — "Коли цвіте грушка"

Владислав Ивченко — "Та інші категорії"

Юлия Илюха — "Слід"

Татьяна Калитенко — "Туман"

Игорь Коваленко — "Памперси для правнука"

Марина Манченко — "Мов кістка в горлі"

Константин Мельников — "27"

Ольга Литвинова — "Ісла дель Інферно"

Сергей Науменко — "Слов'янські валюти"

Татьяна Овдийчук — "Дежавю"

Сергей Одаренко — "Безсліз"

Владимир Пояснюк — "Позивний Безвіз"

Николай Правдюк — "В усьому винен безвіз"

Денис Савченко — "У смерті немає кольорів"

Юрий Симонов — "Шенгенська зона"

Игорь Стамбол — "Випадковий подарунок"

Владислав Супруненко — "Додому"

Валентина Турчин — "Політ за мрією"

Маргарита Шевернога — "Ах, Неаполь…"

Людмила Ясная — "Танго на лайнері"

Финалистов выбирало редакционное жюри. 11 суперфиналистов оценивали профессиональные литераторы: Павел Вольвач, Виталий Жежера, Лариса Денисенко, Василий Махно, Василий Карпюк, Андрей Кокотюха, Остап Украинец, Лилия Шутяк, Оксана Щур.

Также в этом году один из финалистов получит спецотличие от общественной организации "Европа без барьеров".