Советская власть пыталась уничтожить века украинской истории

— Не положено благородному уму больше тратить времени на сон, чем на сознательную жизнь, потому что сон является неким подобием смерти, — актер львовского Театра им. Марии Заньковецкой 83-летний Святослав Максимчук читает произведение поэта XVII века. Касияна Саковича.

В актовом зале Львовского национального университета представляют книгу "Мудрость предвечная. Афоризмы древних украинских мыслителей XI — нач. XIX вв." В сборник вошли авторские цитаты от Илариона Киевского до Ивана Котляревского.

Книгу выпустило киевское издательство "Клио" к 80-летию ее составителя — писателя Валерия Шевчука.

— К сожалению, Валерий Александрович не смог приехать, — сообщает присутствующим директор издательства "Клио" Вера Соловьева. — Сказал: "Вынужден работать. У меня сколько работы.".

- Эта книга-возможность причаститься вековой мудростью украинских писателей, - говорит декан филологического факультета ЛНУ Святослав Пилипчук, 39 лет.

— Валерий Шевчук был студентом историко-философского факультета Киевского университета и все свободное время проводил в библиотеке. Говорил, что это были благословенные годы, когда он сформировался как личность. Именно там возникла впервые идея записывать мысли интересных людей, которыми вдохновлялся. Давали импульс и для его художественных произведений.

Также это были научные поиски. Шевчук работает не только как писатель, но и как историк литературы. Основной задачей считает восстановление украинской старины. Показать миру, что наше Средневековье было чрезвычайно богато. Что древняя украинская литература неоправданно забыта, вычеркнута из европейского и мирового культурного контекста. И каждое его действие — попытка вернуть утраченные сокровища.

Также на Шевчука как ученого повлиял пожар в Государственной публичной библиотеке Академии наук УССР (ныне Национальная библиотека имени Вернадского. В ночь на 24 мая 1964-го сотрудник отдела русской литературы Виктор Погружальский поджег огромный отдел украинистики, где хранились древнейшие рукописи. Уничтожил примерно 500 тысяч книг, журналов и газет. Были свидетели, которые уверяли — Погружальский действовал сознательно по заданию КГБ. На каждой полке было написано "к сожжению". В тот день советская власть совершила позорную попытку уничтожить века украинской истории. Часть рукописей удалось восстановить. Но как пишет Оксана Забужко, "целое наше средневековье ушло с дымом, почти все домосковские времена".

Событие отразилось на личной судьбе Шевчука. В 1966-м его старшего брата Анатолия арестовали, потому что набрал в типографии и оставил у себя самиздатный памфлет Евгения Сверстюка о процессе над Погружальским. Отправили на пять лет в лагерь строгого режима в республике Мордовия. Эта личная травма повлияла на желание Валерия Шевчука активно взяться за восстановление старины.

"Мудрость предвечная" показывает, что думали и чем жили наши предки. Показывает развитие нации. Демонстрирует и нам, и миру, насколько мы интеллектуально богаты.

Сборник афоризмов "мудрость предвечная" стоит 200 грн.