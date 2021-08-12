Советская цензура вырезала треть романа "И будут люди"

Харьковское издательство "Фолио" выпустило переиздание без купюр романа Анатолия Димарова "И будут люди" 1964 года. Фото: facebook.com

- 30 процентов романа Анатолия Димарова "И будут люди" вырезала советская цензура. Убрала главную линию о Голодоморе и насильственной коллективизации, - рассказывает генеральный директор харьковского издательства "Фолио" Александр Красовицкий, 53 года. - Впервые издали полную версию. Рукопись нашел и передал сын автора Сергей Димаров.

Роман "И будут люди" рассказывает о жизни нескольких семей на Полтавщине после советской оккупации в 1920-х. Переиздание содержит 976 страниц.

Сын владельца хутора наследует хозяйство. Дочь священника соглашается на брак с нелюбимым богачом, чтобы спасти семью от нищеты. Ее старший брат присоединяется к большевикам, в милиции руководит отрядом особого назначения. Сын врача идет воевать за Украинскую Народную Республику, чтобы отомстить "красным" за убийство отца. Бывший батрак возвращается в роли председателя сельсовета, поддерживает коммунистические идеи. Крестьянин, у которого отобрали землю и дом, уходит в подполье, чтобы бороться против новой власти с оружием в руках, по сюжету.

- В последние годы жизни Павел Загребельный сказал: "Димаров - самый талантливый в нашем поколении. Но не донес это читателям, потому что никогда не спорил с цензорами и редакторами", - продолжает Красовицкий. - Через семейную историю показывает, чем жила страна. Не берется выписывать какую-то гражданскую позицию, избегает прямых характеристик героев. За них говорят их поступки, мысли, стремления. Пожалуй, это единственное произведение, которое настолько подробное и охватывает огромный период.

Многие оценили прошлогоднюю 12-серийную экранизацию телеканала СТБ. Сериал привлек внимание к произведению. Книга стала бестселлером - первая тысяча экземпляров быстро закончилась. Готовим второй тираж и продолжение - "Боль и гнев", о тех же героях в годы Второй мировой.

Дед пропал где-то в Сибири

- Отец описал историю своей семьи, а фактически - Украины, - говорит сын писателя Сергей Димаров, 70 лет. - Старался не отходить от правды, которую видел, и которая не нравилась режиму. Конечно, не мог писать обо всех ужасах Голодомора, таких как людоедство. Хотя и был свидетелем того.

Одна из героинь, дочь священника Татьяна Светличная - это моя бабка. Рано вышла замуж. Муж был "крепкий хозяйственник", и его объявили кулаком. Нажили двоих детей. В 1929 году к ним пришли. Дед пропал где-то в Сибири. Бабушка покинула хутор, изменила документы и дала детям девичью фамилия Димарова. По селам учительствовала. Жили бедно, как и все. Как-то пережили Голодомор.

Отец никогда не был тяжелым писателем. Не хотел писать мрачно. Смеялся над негативными человеческими качествами. Среди героев найдете много своих знакомых, потому что люди не меняются.