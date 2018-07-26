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пятница, 27 июля 2018 00:15

"Щедрик" привез в Италию современную украинскую музыку

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Киевский детский хор "Щедрик" победил на Международном фестивале хоровых и оркестровых коллективов. Длился 18–20 июля в Флоренции, Италия. Участие приняли 11 хоров из пяти стран.

— Программа, с которой выступил "Щедрик", сложна даже для взрослых хоров, — говорит музыковед Любовь Морозова, 36 лет. — Произведения разные по стилю, технике, интонационной нагрузке. Исполняли композиторов-классиков — итальянца Донати и немца Баха. Остальные — современные украинские композиторы. Валентин Сильвестров, Анна Гаврилец и Виктория Полевая, которая когда-то тоже была воспитанницей хора. Хорошо, что наши коллективы везут за границу нашу культуру. И не давнюю, а свежую, актуальную.

В составе "Щедрика" выступили 54 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет.

— Дети берут такую сложную программу не благодаря муштре, а из-за любопытства. Однако детский хор предусматривает многочасовые репетиции, труд наравне со взрослыми. Коллективное исполнение требует ответственности не только перед собой, но и перед другими. Ребенок понимает, если сфальшивить, недоучить партию — подведет весь хор. Это воспитание не только музыканта — это воспитание человека.

Хор "Щедрик" существует с 1971-го. Его руководительницу 57-летнюю Марианну Саблину жюри фестиваля признало лучшим дирижером.

— Она получила коллектив от своей матери Ирины Саблиной, которая основала "Щедрик", — говорит Морозова. — Отец Марианны — композитор Роман Кофман. Как правило, наследственность превращается на клановость. Дети не достигают уровня родителей. Но Марианна Саблина не просто продолжила дело матери, а создала индивидуальное лицо коллектива. "Щедрик" уже неоднократно выступал на серьезных сценах. В 2005-м их в Ватикане принимал Папа Римский Бенедикт XVI.

Фестиваль оркестровых и хоровых коллективов проводит городская власть Флоренции. Его отличия имеют исключительно артистическую ценность, финансового вознаграждения нет.

Автор: Юлия БЛИЗНЮК
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