Режиссер не мог снимать настоящих мать и дочь

— С бывшим мужем у меня хорошие отношения. Но я иногда шучу — надо было выйти замуж, чтобы отец подарил на свадьбу 3 тысячи долларов, сделать за эти деньги фестиваль, — говорит режиссер 34-летняя Наталья Красильникова. Организует фестиваль документального кино "Лампа.док" с 2016 года. 14 сентября на территории Киевской крепости состоится его последний в этом году этап.

В течение лета документальные ленты крутили под открытым небом в Запорожье, Кропивницком, Житомире, Варшаве, в уманском дендропарке "Софиевка" в Черкасской области, возле Дворца Потоцких в Червонограде Львовской области и в Лисичанске на Луганщине.

— Выезды показали — зрители часто являются заложниками стереотипа, что документалистика неинтересна, — продолжает Наталья. — Или ждут чего-то в стиле научно-популярных программ о животных. Обязательно с закадровым голосом, который монотонно объяснит, что происходит. Решила организовать фестиваль документалистики. В регионах, где мало кинотеатров, люди могут на это откликнуться. Пойти посмотреть новый для себя вид кино.

Например, лента польского режиссера Павла Лозинского "Даже не представляешь, как я тебя люблю" построена на крупных планах только трех героев — матери, дочери и психолога. 80 минут на экране идут разговоры о попытке наладить отношения и понять, что и когда пошло не так между родными людьми. После показа говорю: "Из этических соображений режиссер не мог снимать реальную терапевтическую сессию, поэтому эти герои на самом деле не мама и дочка. Документалист никого не обманывал, потому что женщина в кадре действительно имеет такие проблемы и нуждалась в психологической помощи, как и девочка, участвующая в фильме". После показа фильма в Житомире ко мне подошла психолог и рассказала, что в психологии есть подобный прием — "стул". Рядом с тобой кто-то садится, а ты представляешь, что это — человек, с которым у тебя проблемы, и говоришь с ним.

Показ документальных фильмов фестиваля "Лампа.док" на территории Киевской крепости 14 сентября начнется в 19:30. Вход свободный.