Пошли на вокзал спросить о патриотизме

— Любовь к государству и любовь к месту, где ты вырос, — противоположные вещи. Государство может быть куском дерьма, но родину мы все равно любим, — говорит режиссер Дмитрий Захоженко, 31 год.

В киевском театре "Актер" поставил спектакль "Патрис".

— В переводе с греческого это значит "родина", — продолжает Захоженко. — Основа представления — документальная пьеса современных белорусских драматургов. Создали ее из интервью с соотечественниками. У всех спрашивали, что такое патриотизм.

Мы решили сделать аналогично. Пошли на киевский вокзал, походили по городу. Опросили прохожих в разных районах столицы. Вопросы были простыми: "Являетесь ли вы патриотом? Что для вас родина? Откуда вы родом? Как часто ездите домой?"

В центре сюжета — молодая режиссер, которая на заказ снимает фильм об Украине. Предлагает знакомому помочь ей. Она украинка, но имеет австрийское гражданство, у нее зажиточные родители. Ее знакомый — социальный аутсайдер. Партнеры из абсолютно разных миров, с разным жизненным опытом работают над фильмом вместе.

Представление показываем на сцене бывшего кинотеатра. Поэтому включили в него видеовставки из отснятых интервью.

Мы понятия не имели, что получим от опроса на улице. Услышали разные мнения, характеры. Нет долгих размышлений, лишь короткие ответы.

Тема патриотизма — это точка, из которой стартуем. Показываем историю о выборе человека. Представление может помочь зрителю понять, кто он.

Я о себе не могу сказать, что люблю родину. Но и не ненавижу. Много чего не нравится в современной Украине. Хочется об этом говорить. Значит, не безразлично, что будет со страной.

Следующий показ представления "Патрис" в киевском театре "Актер" состоится 10 октября.