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вторник, 24 июля 2018 00:35

Посетители делают вид, будто понимают современное искусство

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— Соседи постоянно оставляли мусор в подъезде. Решила бороться с этим, сняв об этом кино, — говорит 32-летняя Антонина Ноябрева. Жюри Одесского кинофестиваля назвали ее лучшим режиссером за фильм "Герой моего времени".

Жорик переехал в Киев из провинции, по сюжету. Работает охранником в центре современного искусства. Видит противоречивое сочетание богемной жизни и постсоветской реальности.

— Для меня было принципиальным не снимать образцовый парадный Киев: Крещатик, Софийский собор, Андреевский узвоз, — продолжает Ноябрева. — Зато показала сломанные лифты, очереди в жэках, разбитые дороги. В этом уродстве города вижу красоту и индивидуальность.

— Фильм показывает, что Украина состоит не из одних волонтеров, активистов и добровольцев, — говорит кинокритик Александр Гусев. — Большинство украинцев не хотят меняться. Мечтают о Европе, но выбрасывают мусорные пакеты через окно. Рядом с этим миром существует богемный. Режиссер изображает социальный разрыв между бедными и богатыми. Но и тех, и других объединяет культурное жлобство. Один из экспонатов музея, в котором работает главный герой, — куча мусора. Посетители делают вид, будто понимают такое современное искусство.

Фильм "Герой моего времени" выйдет в прокат 20 сентября.

Автор: Юлия БЛИЗНЮК
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