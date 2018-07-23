Посетители делают вид, будто понимают современное искусство

— Соседи постоянно оставляли мусор в подъезде. Решила бороться с этим, сняв об этом кино, — говорит 32-летняя Антонина Ноябрева. Жюри Одесского кинофестиваля назвали ее лучшим режиссером за фильм "Герой моего времени".

Жорик переехал в Киев из провинции, по сюжету. Работает охранником в центре современного искусства. Видит противоречивое сочетание богемной жизни и постсоветской реальности.

— Для меня было принципиальным не снимать образцовый парадный Киев: Крещатик, Софийский собор, Андреевский узвоз, — продолжает Ноябрева. — Зато показала сломанные лифты, очереди в жэках, разбитые дороги. В этом уродстве города вижу красоту и индивидуальность.

— Фильм показывает, что Украина состоит не из одних волонтеров, активистов и добровольцев, — говорит кинокритик Александр Гусев. — Большинство украинцев не хотят меняться. Мечтают о Европе, но выбрасывают мусорные пакеты через окно. Рядом с этим миром существует богемный. Режиссер изображает социальный разрыв между бедными и богатыми. Но и тех, и других объединяет культурное жлобство. Один из экспонатов музея, в котором работает главный герой, — куча мусора. Посетители делают вид, будто понимают такое современное искусство.

Фильм "Герой моего времени" выйдет в прокат 20 сентября.