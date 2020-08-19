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четверг, 20 августа 2020 00:15

"Понимала, что остается ждать смерти"

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- Перед Рождеством пошла в лес за елкой, - рассказывает 43-летняя Надежда Стефурак. - Хотела поставить на могилу парню, разбившемуся на мотоцикле.

Увидела красивое дерево. Не знала, что подрезано, полезла наверх и упала. Сразу парализовало ноги, страшно болели. 23 года назад еще не было мобильных телефонов. Понимала, что остается ждать смерти. Потому что никто не знал, где я. На следующий день меня нашел человек, который тоже пришел за елкой. Врачи долго не хотели оперировать. Говорили, проживу с полгода. Я не сдавалась. Начала писать стихи. Это было как крик души.

В Ивано-Франковске режиссер Мирослав Гринишин ставит спектакль "Поэзия за пределами". Главную роль исполняет Надежда Стефурак.

- Девушка оказалась в инвалидной коляске, но не сдалась. Начала заниматься спортом. Три месяца ежедневно по 10 километров ездила на тренировки из села Забережье в Ивано-Франковск. Попала в паралимпийскую сборную по биатлону. Организовала реабилитационный центр для детей "Светлая Надежда", - говорит Гринишин.

- Чтобы не пересказывать трагическое событие, взял мотив "Алисы в Стране Чудес" Льюиса Кэролла. Сказка о девочке, которая через кроличью нору попала в новый, необычный мир. Когда человек получает сильный удар или шок, оказывается как в тоннеле. Где совсем другие ощущения, страхи. Такие переживания пытались передать языком театра. В норе героини попадаются гиганты и карлики, странные существа. Они, преодолев страх, боль и разочарование, помогают найти силы жить дальше тем, кто оказался в тяжелом состоянии.

В спектакле играют 12 исполнителей. Все непрофессиональные актеры. Премьера "Поэзии за пределами" состоится 28-29 августа на страницах проекта в социальных сетях. Далее спектакль войдет в репертуар театра "Браво" Ивано-Франковского колледжа физического воспитания.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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