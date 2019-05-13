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вторник, 14 мая 2019 05:01

Победитель международного фотоконкурса зарабатывает продажей бассейнов

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В Киеве вручили премии "Укрсучфото" за достижения в фотографии. Победителей выбирали в трех номинациях.

Премию за вклад в фотографию и 30 тыс. грн получил 72-летний Виктор Марущенко.

- Ситуация в украинском фотоискусстве неплохая, - говорит Марущенко. - Я в 2004-м открыл свою школу в Киеве. Есть еще много образовательных проектов: Катя Радченко в Одессе делает международный фестиваль фото, есть специализированные издания.

Многие талантливые фотохудожники достигают успеха за рубежом. Уже не представляют проекты, в которых украинцы похожи на экзотических папуасов. Не спекулируют на тему Чернобыля или пенсионеров.

Меня всегда интересуют не фотографии, а автор. Например, Яна Кононова, чей проект стал открытием года. Она доктор наук, но поехала снимать в село Григорьевка Каневского района Черкасской области, где нет связи, дискотек, ресторанов. В фотографиях философски пытается разобраться, как погода влияет на человека. Яна выпускница моей школы.

У нас до сих пор нет грантов от государства для художников. Валентин Бо, чей проект победил в международном фотоконкурсе, зарабатывает на жизнь продажами бассейнов. Кто-то вынужден жить за счет мужа или жены. Или заниматься коммерческим фото, чем сбивают себе все прицелы.

В мире популярно направление, объединяющее коммерцию и арт. Некоторые бренды уже не приглашают ремесленных профессионалов от фотографии, а хотят сотрудничать с мастерами. Бывшего харьковчанина Бориса Михайлова, который специализируется на социальной документальной фотографии, недавно приглашали снимать в Берлине рекламу.

Если у художника нет высказываний, его фото место только в "Инстаграме". Техническая сторона уже никого не интересует. Только человек, которому есть что сказать. Который является личностью с определенным образовательным уровнем. В США фотографию изучают шесть лет. Мы лишь пытаемся приобщить украинцев к мировым контекстам.

Премию "Фотокнига года" дали изданию "Кочетов" с фотографиями Виктора и Сергея Кочетовых. Работа вышла в 2018-м в издательстве Музея Харьковской школы фотографии. В альбоме 130 снимков.

- Это наша первая фотокнига, хотели сделать ее мирового уровня, - говорит редактор издания Сергей Лебединец, 36 лет. - Виктор и Сергей Кочетовы - уникальное явление. Это отец и сын. Виктору 72 года, Сергею под 50. Отец был близок к Харьковскому фотоклубу, костяку Харьковской школы фотографии, общался с Борисом Михайловым. В книгу вошли снимки с 1970-х до 2000-х. Они делали панорамные фотографии. А сверху наносили краску. Вышли довольно ироничные работы. Потому что применяли комбинации цветов, которые не подходили по смыслу к изображению. На самом деле эти снимки наполнены глубокой экзистенциальной тревогой. Сделаны в поездках, где люди постоянно куда-то спешат.

Метод окрашивания фотографий берет начало с луриков. Так называли разноцветные фотографии. Когда старые снимки надо было реставрировать, обновить. Харьков - один из центров луриков. Это был промысел фотографов, в разных концах Советского Союза искали клиентов, которые хотят сделать семейные фото лучше. В Харькове снимки репродуцировали, увеличивали, подкрашивали.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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Дата
14
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