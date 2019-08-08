Пианист Роман Коляда играет на крыше и в трамвае

80 м - такая высота у многоэтажки в столичном спальном районе Троещина. На ее крыше пианист Роман Коляда импровизирует, передавая настроение Киева. Прямую трансляцию выступления можно было смотреть в интернете.

- В проекте "Музыкальный портрет города" хочу воспеть Киев в звуках инструментальной фортепианной музыки. Сымпровизировать вживую в разных точках столицы. Впоследствии, возможно, и в других городах Украины. Зафиксировать эту музыку в аудио- и видеозаписях. Насытить позитивными вибрациями городское пространство, - рассказывает Роман Коляда, 43 года.

- Все началось с того, что я создавал музыкальные портреты реальных людей. Игрой рассказывал, как их чувствую. Вдруг подумалось, что город - он тоже живет. Его можно почувствовать. Киев - это не только бетон, кирпич и стекло. В нем живут почти три миллиона. Жители создают многогранную душу города. Не хотел выбирать легкий путь. Поставить инструмент где-то на площади Независимости или на Владимирской горке - это было бы красиво, но страшно попсово.

Следующей частью проекта "Музыкальный портрет города" будет выступление Романа Коляды в экскурсионном трамвае. Поедет по маршруту Подол - Пуща Водица.

- Любой джазовый музыкант вам скажет, что лучшая импровизация та, которая подготовлена заранее. Но я не играю записанные дома ноты. Использую весь свой музыкальный опыт. Перед тем как садиться за инструмент, есть какие-то идеи. Потому что не раз гулял, например, по Подолу. Но одну и ту же мелодию можно сыграть как похоронный марш, а можно - как веселую польку. Что буду играть в конкретный момент, зависит от публики, от погоды, настроения. Каким я увижу Киев в этот день - живописным или загаженным.