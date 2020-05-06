Отметили картины о героях со слабостями

Две "Золоті дзиґи" получила драма "Домой" 27-летнего Наримана Алиева. За "лучшую режиссерскую работу" и "лучшую мужскую роль". 47-летний Ахтем Сеитаблаев сыграл крымского татарина Мустафу. Приезжает в Киев забрать младшего сына — студента Алима. Вместе должны отвезти домой на оккупированный полуостров тело погибшего на Донбассе старшего сына и похоронить по исламскому обряду, по сюжету.

Три "Золоті дзиґи" имеет драма "Вулкан" 38-летнего Романа Бондарчука. За лучшую операторскую работу, лучший звук и лучшую мужскую роль второго плана. 52-летний Виктор Жданов сыграл Вову, жителя Берислава на Херсонщине. Приютил главного героя — киевлянина Лукаса, который потерялся возле городка, по сюжету.

— В лидеры премии вырвались фильмы, которые уже имели успех на международных фестивалях. То есть ленты, сделанные на европейском уровне, — говорит кинокритик Дмитрий Десятерик, 56 лет.

— "Мои мысли тихие", "Домой" и "Вулкан" — это истории об уязвимых героях. Они борются за себя, родных и место в мире. Но это не эффективные менеджеры голливудского кино, не такие несгибаемые рыцари, которые преодолевают все препятствия без сомнений. Это живые, чувствительные люди со слабостями и недостатками, как и мы все. Подход к показу реалистичных, противоречивых героев объединяет эти разные фильмы. А также лирические, камерные сюжеты. С небольшим количеством действующих лиц и углублением в психологические мотивы. Это пока самое развитое у нас направление.

Почетной премией за вклад в развитие отечественного кинематографа отметили актрису Аду Роговцеву, 82 года.

"Золоту дзиґу" в 2017-м основала Украинская киноакадемия.