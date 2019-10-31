Олег Сенцов издал сборник о студенческих годах

Под столичным Домом кино освобожденный политзаключенный 43-летний Олег Сенцов общается с двумя девушками. Здесь презентует сборник автобиографических рассказов "Маркетер". Написал во время заключения в лагере строгого режима в Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа в России.

- Читала отдельные рассказы Сенцова. Смотрела фильм "Гамер". Олег имеет собственный стиль. Целеустремленный, знает, что хочет, - говорит Марина Лищенко, 42 года. С мужем покупают за 150 грн "Маркетер" и прозаический сборник Сенцова "Жизня" за 90 грн.

Через 15 мин. на сцене появляется Олег Сенцов. Зрители аплодируют. Садится рядом с директором "Издательства Старого Льва" Марьяной Савкой.

- Когда работали над книгой, могли только мечтать, что Олег сам ее представит. Мне всегда было интересно, что чувствует человек, когда пишет тексты за решеткой. Без человеческого общения. Стала ли бы эта книга иной, если бы писалась на свободе, - начинает разговор Савка.

- Добрый вечер. Буду общаться на языке Пушкина и оккупантов, из-за чего извиняюсь, - говорит Олег Сенцов. Зал поддерживает его аплодисментами.

- Разницы нет. Я писал воспоминания о молодости. "Маркетер" является хронологическим и логическим продолжением книги "Жизня". Она о детстве, а эта - о студенческих годах. Когда университетской группой пришли 1 сентября, не знали своей специальности. Не было слова маркетолог. Придумали, что на маркетинге учатся будущие маркетеры. Отсюда и название. Писал от третьего лица. Старался максимально абстрагироваться от себя. Показать, как все было. В книге 11 рассказов. Четыре из них - о других людях, моих тогдашних друзьях. Их портреты получились не самые красивые и идеальные. Но полезно посмотреть на себя со стороны. Понять, кто ты, и сделать себя лучше. Это одна из задач искусства.

На самом деле я не думал много о прошлом. Жил настоящим и старался думать о хорошем. Если нахлынули воспоминания, садился и работал. На вдохновении. Не бывает такого, что сажусь и думаю, что бы написать. Вначале появляется идея в голове. Она никуда не уходит, живет, развивается. Бывает, месяцы, годы. Пишу без черновиков.

Книга родилась во время новогодних праздников. Длились 11 дней. В тюрьме был облегченный режим, больше свободного времени. Писал по 5-7 часов.

Сценарии и книги пишу в тетрадке, по старинке.

Мне так привычнее. В тюрьме пришлось переписывать дважды, чтобы было красиво и понятно.

Все знали, что я режиссер, писатель, что-то постоянно пишу. Это не вызывало особых подозрений. Во время голодовки вел дневники. А всем говорил - сочиняю книгу. Но из-за плохого почерка надзиратели не могли прочитать, что там на самом деле. Делал это максимально неразборчиво, чтобы не поняли, что написано о тюрьме. Я очень рисковал. Потому что могли забрать, как остальные мои рукописи. В 2020-м к годовщине нашего освобождения собираюсь эти тюремные дневники издать.

Из зала интересуются, как было в заключении, что давалось сложнее всего.

- Очень сложно после подъема. Во сне ты свободный человек. Видишь вольные сны, но в первые секунды пробуждения вспоминаешь, что в тюрьме, - отвечает Олег Сенцов. - Потом привыкаешь, и тюрьма проникает в твои сны. Ты уже даже во сне несвободен. С контингентом общался, проблем не возникало. Не встречал людей своего уровня - социального, культурного. Они попроще, немного другие. Интересы практически не пересекаются. На серьезные темы поговорить не с кем.

Заключение - это ежедневная тихая война за свою честь, достоинство, страну. Контингент разный. Кто-то пытается продавить тебя, прокусить, как у нас говорят. Ты там всегда, извините за феню, "на фоксе". То есть готов к неприятностям каждую секунду. Всегда настороже, во всеоружии. Любая плохая ситуация может произойти. Я старался обходить, удалось никуда не вляпаться.

Тюрьма - это испытание, атмосфера очень агрессивная и тяжелая. Мужики сидят вместе взаперти. Половина из них убийцы. Руку поднимать нельзя. За это наказывают. Поэтому агрессия копится. Тюремные рассказы, которые я написал, помогут окунуться и понять эту атмосферу. Тюрьма некоторых жестоко ломает, человек не выдерживает. У меня на глазах люди за полгода очень менялись. Взгляд потухший. Возможно, я был более подготовленный. Жизнь меня била до этого достаточно сильно, и не раз. Старался остаться человеком, а не стать зеком.

Обещает, что осенью доработает фильм "Носорог". Режиссера арестовали пять лет назад в начале съемок. В зале спрашивают о любимых писателях и режиссерах Сенцова.

- Из режиссеров на первое место поставил бы Андрея Тарковского. Также в списке Алексей Герман, Антониони, Бергман. Касаемо книг, люблю американцев первой половины ХХ века. Сэлинджер, Хемингуэй, Фитцджеральд. В заключении прочитал всего Стейнбека, Оскара Уайльда. Извините, если не совсем патриотично.

Напоследок Олега просят дать совет молодежи.

- Молодым не даю советы. Дочке 16 лет, ничего не советую, чтобы не нарваться.

Зрители смеются.

- Главное, что понял еще в юности - все в жизни зависит от меня одного, могу надеяться только на себя. Тогда жизнь изменилась, стала проще и лучше.

375 страниц имеет сборник рассказов Олега Сенцова "Маркетер". Напечатан одновременно на русском и украинском.

- Двуязычная книга - это наша позиция, - объясняет директор "Издательства Старого Льва" Марьяна Савка. - Хотели, чтобы эти тексты звучали на украинском. Чтобы можно было в одном издании почитать, сравнить оригинал и перевод Сергея Осоки.

Сборник также вышел на польском и немецком языках. Запланировано издание на английском в Соединенных Штатах Америки.