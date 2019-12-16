- Была на литературном фестивале в Словении. Все там жаловались: "О, вы из Украины, повезло - у вас такой большой рынок", - рассказывает основательница премии "Книга года Би-Би-Си" Светлана Пыркало. - У нас уже очень давно можно издать книгу тиражом 2-5 тысяч экземпляров, продать, и она окупается. То, что частные издательства существуют на коммерческой основе, уже свидетельствует, что книги у нас читают.

Как говорят нам авторы детской прозы, существование этой номинации на "Книге года Би-Би-Си" сильно поддерживает рынок. Премия дает толчок этому сегменту литературы. Потому что критические издания обходят ее вниманием. А так издатели понимают, что кто-то эти произведения читает, обсуждает, они звучат.

Не хватает хороших редакторов и корректоров. Ни одно издательство не издает книг полностью без ошибок. Меня это раздражает. Особенно это важно в детских. Когда вижу неграмотно написанное произведение, я его откладываю. Не могу рекомендовать никому. Еще взрослое - я понимаю. Но когда ребенок учится чтению и грамматике, то все должно быть правильно.

"Книгу года Би-Би-Си" вручают с 2005-го.