"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела"

С июня по сентябрь проходит национальный тур "Кино под открытым небом". В 48 небольших городах и селах, где нет кинотеатров, людям показывают современные украинские фильмы.

"Сказку старого мельника" демонстрировали в селе Муховцы Немировской громады Винницкого района. Здесь живут 1,5 тыс. человек. Часть работают в аграрном холдинге "Зернопродукт", большинство ездит на работу в Немиров и Винницу, многие на заработках за границей.

- Немного дальше первый ряд ставь, - говорит парню в синей футболке продюсер ассоциации содействия развитию кинематографа в Украине "Смотри украинское!" Святослав Ризоль за 2,5 ч. до начала показа.

На стадионе возле дома культуры в Муховцах стоит киномобиль с большим экраном. Организаторы расставляют стулья в зрительской зоне. Рядом - тюки соломы, в тени под деревьями - скамейки, дальше - несколько столов. С противоположной стороны установили бесплатный батут для детей. Предприниматели раскладывают на лотках сладости и сувениры. Зрителей будут бесплатно угощать ухой, бутербродами и выпечкой.

Первым на скамейку под деревом усаживается невысокий мужчина в светлой рубашке.

- Кино люблю, - говорит 60-летний Александр Пузаенко. - В юности это была возможность выйти в свет. Бегали в Немиров. Выстаивали очередь за билетом в кинотеатр. Когда показывали "Клеопатру", люди стояли в проходах. Декорации, масштаб, роскошь поразили до онемения. Что же мы в селе видели в конце 1970-х? До сих пор перед глазами сцена, как Клеопатра вся в золоте приезжает на гигантском сфинксе в Рим. Понравился и фильм "Золото Маккенны". Говорили, что некоторые сцены из него вырезали, но он остался грандиозным. После армии я семь лет работал в доме культуры санатория "Авангард". Тогда сформировался вкус на хорошее кино. Сейчас смотрю фильмы дома. Люблю патриотические, о казаках.

- В селе горячая пора - жатва, работы полно. Но люди хотят общения, устали от карантина, - к сцене подходит региональный директор общества "Зернопродукт МХП" Владимир Романюк, 43 года. - Я четвертый раз на таком кинопоказе. Наблюдаю, как люди реагируют. Они в восторге от самого действа, фильмов, от киномобиля с мощным звуком и качественным изображением на экране. Но главное - это возможность собраться громадой. Некоторые не видели односельчан по пять лет. Лента заканчивается, а все еще сидят, смотрят на экран, затем обсуждают увиденное. Недоумевают, каким высококлассным стал украинский кинематограф. "Сказку старого мельника" трудно назвать детским фильмом. Да, он немного фантастический. Но смысл в том, что есть украинцы, а есть какие-то черти, которые влезли на нашу землю.

Фотозону осматривает молодая хрупкая женщина с коротко подстриженными ярко-рыжими волосами.

- Досуг в селе можно организовать, - говорит Наталья Повх. С июня этого года заведует местным домом культуры. - Летом каждую субботу вечером у нас действует кинотеатр под открытым небом. Из украинских фильмов посмотрели все три части "Сумасшедшей свадьбы" и "Мои мысли тихие". Молодежи у нас немного, но все активные, помогают вынести стулья, колонки, установить проектор. Каждые две недели проводим какое-то мероприятие. Женщины создали танцевальный коллектив. Для нас это шанс отдохнуть от домашних дел. Перед каждым праздником готовим новый номер. Как говорит своему мужу одна участница, многодетная мать: "Вы - неделю на макаронах. У меня репетиции".

К стадиону подъезжает автобус с жителями соседних сел Малой Бушинки и Шолудек. Приехали специально на фильм.

- Посмотри на ту бабу, - толкает подругу девушка в коротком топе и джинсовых шортах. Показывает на пожилую женщину в туфлях на высоких каблуках, черной шляпе, золотистой блузке и длинной юбке. - Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела.

- А куда ей одеваться. Не к коровам же?

На стульях напротив экрана зрителей мало. Преимущественно занимают места на скамейках в тени.

- Жень, пойди возьми пару бутербродов бесплатных и водичку, - просит мужа полненькая женщина. - И скажи, чтобы волейбольную сетку сняли, потому что ничего не будет видно. Нашли, когда кино показывать, в жару. Еще и стулья на солнце расставили. Он в Чукове сделали сеанс в семь вечера. Им всегда везет.

На экране транслируют клип "История Украины за 5 минут" группы "Танок на майданіКонго". Дети уселись на соломенные тюки. На стульях перед сценой остались те, у кого есть зонтики от солнца. Остальные смотрят на скамейках под деревьями.

- Зачем тебе те огурцы? Вечером заквасишь. Бросай все, приезжай бегом, - кричит в телефон женщина в платье с цветочным узором.

Показывают короткометражку "Адамовна" - об одинокой пожилой женщине, соседям которой безразличны ее проблемы.

- Вот это жизненный фильм, - говорит 61-летняя Екатерина Буряк. - Вечером люблю посидеть у телевизора. Если натолкнусь на какой-то детектив, то вообще хорошо. Знаю, на выходных возле клуба у нас тоже крутят кино. Но я не хожу, для это меня поздно. Хорошо, что сейчас днем ​​показывают.

34-летняя Ольга Тыжук приехала к родителям из Могилева-Подольского. На кинопоказ привела детей 13-летнюю Екатерину и Алексея, 11 лет.

- Украинское кино всегда оставляет послевкусие, - говорит. - Голливудские ленты редко подталкивают к размышлениям. Когда в 2007-м уже сознательно пересмотрела "Тени забытых предков", открыла для себя неизведанную Украину. Откладывала деньги и сиганула в Карпаты. В прошлом году посмотрела "Домой". Весь вечер молчала. В детстве с родителями отдыхала в Крыму, снимали жилье у крымских татар. Понравились. Но кто они, как живут, какая у них культура - никогда не задумывалась. "Домой" стало откровением. Затем смотрела "Киборги" и плакала. От сегодняшнего фильма жду оптимистичных ощущений. Вечером поедем еще в соседнее село Чуков. Там покажут "Адскую хоругвь".

Начинается фильм "Сказка старого мельника". Когда на экране появляется Ирма Витовская в образе Прасковьи Забрехи, женщина на переднем ряду хлопает в ладоши:

- Ой, Ирмочка, моя любимая. Какая интересная вышла женщина. Но здесь она как-то старше выглядит. Но все равно красивая, яркая такая.

- А мне кажется, что макияжа много, - не соглашается ее соседка. - Тут же вроде казацкая эпоха, разве у женщин тогда была косметика?

- Это сказка, без грима никак. В "Белоснежке" тоже все накрашены.

Лента заканчивается. Организаторы мероприятия раздают браслеты. По ним подсчитывают количество присутствующих. Говорят, в Муховцах собрались более 500 человек. Проводят лотерею среди детей. Победителям дарят школьные рюкзаки.

Высокий мужчина в кепке стоит у лавок, придерживает рукой велосипед. К раме привязана коса.

- Не планировал смотреть кино, потому что нужно ехать косить, - говорит 62-летний Григорий Николаевич. - Остановился посмотреть, и затянуло. Хороший фильм, с скрытым смыслом. Эта вся нечисть - кацапы, которые приперлись к нам.

Юрий Сокольвак идет к своему белому "Москвичу". Он приехал с женой и четырьмя внуками.

- Мы из Гиринки возле Немирова, - говорит. - Когда мои дети были маленькими, времени для них не находил. Но несколько лет тому назад у нас стали жить переселенцы из Донецка. Молодые и неленивые. Эта соседка всегда что-то организует для своих детей и при этом вся улица сбегается. То конкурс какой-то проведет, то караоке, то спортивные соревнования. Вроде все просто, а это важно. Хочу, чтобы и меня внуки запомнили. Сегодняшний фильм понравился. Не знал, что мы научились так круто снимать. Это не бестолковые ролики на телефоне.

10 фильмов для просмотра предлагают населенным пунктам в туре "Кино под открытым небом". Жители могут выбрать какую-то из лент: "Адская хоругвь, или Рождество Казацкое", "Бесславные крепостные", "Восточник", "Фокстер и Макс", "Гуцулка Ксения", "Мои мысли тихие", "Сказка старого мельника", "Бобот и энергия Вселенной", "Чужая Молитва", "Толока".