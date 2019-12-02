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вторник, 03 декабря 2019 06:10

На Западе не писали о Голодоморе

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- Это настоящее мировое кино, - говорит кинокритик 42-летний Андрей Алферов об исторической драме "Цена правды".

Британский журналист Гарет Джонс приехал в 1933-м в СССР расследовать преступления сталинского режима. Нелегально посещает Украину. На основе увиденного в селах готовит статьи об искусственном Голоде. Большинство представителей западной прессы тогда не писали правду о трагедии украинского народа.

- И британские, и украинские актеры играют на высоком уровне. Все снято качественно. Кадр говорит сам за себя. Он - информативная единица. Человек может сидеть и молчать, а ты понимаешь - о чем думает, какие у него чувства и намерения.

Польский режиссер Агнешка Холланд несколько отрывается от реальных фактов. В одну поездку Гарета Джонса в Советский Союз сводит сразу три его путешествия в течение 1930-х. Сцены в Великобритании - светлые. Когда журналист прибывает в СССР, изображение темнеет. А когда попадает в Украину, картина становится совсем мрачной. Здесь лента напоминает какой-то липкий кошмар.

Кино прежде всего не о Голодоморе, а об этике профессии. Показывает, как западное общество молчит и этим фактически поддерживает политику Сталина.

"Цена правды" - пример того, как должен работать журналист: наблюдать и сообщать. Проговаривает к украинцам, что должны изучать и признавать свою историю. Только так мы сможем стать сознательным европейским государством.

На премьеру в кинотеатре "Киевская Русь" приехал исполнитель роли Гарета Джонса, англичанин 34-летний Джеймс Нортон.

- Обычно во время работы над фильмом происходит прорыв, когда ты чувствуешь большую связь с героем и историей, - говорит Нортон. - Во время подготовки к роли я общался с семьей Джонса, читал его дневники. Но прорывным моментом стал съемочный процесс в Украине. Тогда я почувствовал, что эта история важна и актуальна для вашей страны. Особенно вспоминается сцена, когда Гарет подходит к очереди за хлебом и спрашивает у женщины, а что здесь происходит. Она говорит: "Миллионы людей погибают, мы нуждаемся в помощи". Родственники актрисы, исполнившей эту эпизодическую роль, пострадали во время Голодомора. Она очень эмоционально рассказала мне это, а потом и сыграла в кадре. Я понял масштабы трагедии. То, что она личная для многих украинцев.

Также лента помогла мне почувствовать большее уважение к профессии журналиста. Я не отдавал должное ее роли в обществе, его стремлению к правде и трудностям на этом пути.

Фильм "Цена правды" совместного производства Украины, Польши и Великобритании в прокате с 28 ноября.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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