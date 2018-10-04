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пятница, 05 октября 2018 00:55

"Мы украинцы? Почему тогда говорим русским голосом?"

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Семь короткометражных фильмов войдет в киноальманах "На своей земле". Ленты сняли по сценариям победителей конкурса "Свое кино". Показывают войну на Донбассе через истории жителей мирных территорий.

— Все фильмы жизнеутверждающие, с позитивным финалом, — говорит основатель конкурса, продюсер 47-летний Андрей Ризоль. — Депрессивные сценарии не рассматривали. Это наш ответ тотальному негативу в новостях. Делаем хоть маленькое, но полноценное кино. С драматургией, тщательным планом, съемочной техникой, талантливыми актерами и выдающимися режиссерами. Короткий метр стоит показывать в кинотеатрах перед сеансами фильмов, в том числе иностранных. Это увеличит количество зрителей, которые увидят украинское кино.

Две картины альманаха снял Виктор Придувалов, 48 лет.

— В фильме "Кобзарский цех" рассказываю о жизни музыкального инструмента, — говорит режиссер. — Кобзари выходят в лес, ищут поваленные деревья. Живые не трогают. Из древесины вырезают заготовки для кобзы. Потом показываю первый выход инструмента в свет. Кобзари играют концерт для наших военных на Донбассе. Это наполовину документальный фильм. Снимал настоящих кобзарей. Один из них Тарас Компаниченко, лидер кобзарского движения в Украине, основатель группы "Хорея Казацкая". "Поки горить свіча" — о Дне памяти жертв Голодомора. Школьница в подъезде дома ставит свечи, по сюжету. Сосед-ватник, который проходит мимо, начинает над ней смеяться. Потом осознает, что неправ.

— Первую фразу фильма услышал в супермаркете, — говорит режиссер 71-летний Михаил Ильенко. Снял фильм "Голос". — Девочка спросила у матери: "Мы украинцы? Почему тогда говорим русским голосом?" Поразило, как ребенок делает первый шаг в направлении понимания мира, взросления. В финале фильма переходит на украинский. Толчком для этого стало и то, что ее папа находится на войне.

Фильм "Кадет" стал последним для режиссера Александра Столярова. В прошлом году умер в 57 лет после завершения монтажа. Курсант Военного лицея Ивана Богуна едет в электричке, по сюжету. Пассажиры заводят с ним разговор, считают своим защитником.

Киноальманах "На своей земле" выйдет в прокат в 2019-м. Смета ленты 5,5 млн грн.

Автор: Юлия БЛИЗНЮК
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