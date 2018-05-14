Меловин получил максимальный балл от Польши, Беларуси и Чехии

17-ое место на песенном конкурсе Евровидение занял украинец 21-летний Константин Бочаров, сценическое имя Меловин. Выступил с англоязычной песней "Под лестницей". Профессиональное жюри дало ему 11 баллов - меньше всего из всех конкурсантов. По результатам зрительского голосования, Меловин - седьмой. Трижды получил максимальные 12 баллов - от Польши, Беларуси и Чехии

- Видел Меловина на седьмой-восьмой ступеньке, - говорит музыкальный критик Игорь Панасов, 42 года. – У него не было аргументов, чтобы соревноваться с фаворитами. Но выступил достойно. Его номер был одним из самых уверенных. Этой черты не хватало большинству конкурсантов. Меловин полностью выложился на сцене.

Он был лучшим кандидатом от Украины. Конкурентами Меловина были Таяна, Лауд, Вільна, группы "Эрайсд" и "Каднай". Никто из них не смог бы достичь лучшего результата.

Приятно, что аудитория увидела в Меловине интересного артиста. Такое кардинальное расхождение в баллах жюри и зрителей вызывает подозрения. Судьи лишь двух стран - Азербайджана и Молдовы - проголосовали за нашего участника. Меловина игнорировали демонстративно. Кое-кто строит теории заговора. Мол, это месть Украине за проблемы с организацией конкурса в прошлом году. В этот сценарий не верю. Больше склоняюсь к тому, что общая квалификация жюри низкая.

Странная ситуация с оценками - не только у украинца. Швед Бенджамин Ингроссо - второй у жюри и 23-й - у зрителей. С чехом Миколасом Йозефом - наоборот. После голосования жюри он был 15-м. У зрителей - четвертый. Жюри отдали первенство австрийцу Сезару Семпсону. Ничего выдающегося в его песне не разглядел. Для меня он - безликий.

- Джамала и Руслана победили на Евровидении, потому что точно знали, что делают, - говорит певица Анджелика Рудницкая, 47 лет.

- К исполнению и песне Меловина замечаний нет. Но он не смог зацепить аудиторию и жюри, потому что не имел истории за песней. Украине есть о чем рассказать миру. Надо использовать сцену Евровидения для культурной дипломатии.

В начале номера Меловин поднялся из рояля, будто из гроба. Потом под ним пылала платформа в виде лестницы. Мог обыграть этот прием: надо находить силы, чтобы подниматься, восставать из огня, будто феникс. А это все - о нынешней ситуации в стране. Когда победила Джамала, о депортации крымских татар вспоминали везде.

Не совсем удачная была съемка номера Меловина. Не хватило крупных планов. Надо было больше показывать его линзу (Меловин выступает с бело-голубой контактной линзой в левом глазу. - ГПУ). Это - его особенность. Вместо этого сидел за роялем боком к залу.

В день финала букмекеры пророчили Меловину 20-ое место.