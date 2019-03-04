Леонид Кантер оставил 500 часов видео из путешествий

$33 в кармане было условием экспедиции "С табуретом к океану". В 2004-м ее организовал преподаватель Киевского университета театра, кино и телевидения Леонид Кантер.

Ему посвящен документально-приключенческий фильм "Человек с табуретом". Картина идет в украинском прокате.

- Команда Леонида Кантера осуществила четыре путешествия. В каждое брали с собой обычную табуретку, чтобы оставить у океана. О своих приключениях снимали фильмы, - рассказывает режиссер Ярослав Попов, 47 лет. - Последнее путешествие к Тихому океану завершилось в 2011-м. В Аргентине родилась вторая дочь Кантера, которую назвали Патагония (Патагония - самая южная часть континента Южная Америка. - ГПУ). В Бахмачском районе на Черниговщине Леонид основал хутор Обирок. Жил и проводил там независимые арт-фестивали. Когда началась война на Донбассе, ушел на фронт в составе 2-го батальона Нацгвардии. Снял документальный фильм о защитниках Донецкого аэропорта "Добровольцы Божьей Четы". Дружил с певцом, звездой Парижской оперы Василием Слепаком, который тоже пошел на войну добровольцем. Погиб на передовой. Кантер создал о нем документальный фильм "Миф". Леонид воспитывал троих детей. 4 июня 2018 года его нашли мертвым у себя на хуторе. В ленту "Человек с табуретом" вошли отрывки из последнего интервью Кантера. Мы общались с друзьями Леонида, которые могли бы помочь разобраться - почему он в свои 36 лет застрелился. Но прежде всего наш фильм о человеке, у которого было много желаний и который не боялся их воплощать.

Во время работы над фильмом "Человек с табуретом" Ярослав Попов пересмотрел 500 часов видео из путешествий Леонида Кантера. Режиссер-путешественник побывал в 50 странах. Хотел сам смонтировать фильм о своей жизни. Откладывал замысел из-за работы над документалками о добровольцах, в частности "Война за свой счет".