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пятница, 24 мая 2019 07:35

Издали биографию Кузьмы Скрябина для детей

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В серии "Выдающиеся украинцы" киевского издательства IPIO вышла книга "Кузьма Скрябин".

- Среди современных детей Кузьма, наверное, самый популярный музыкант, - говорит соавтор книги Игорь Панасов, 43 года. - А значит, с помощью его истории легче достичь одной из главных целей серии - мотивировать читателей воплотить в жизнь мечту. Все эпизоды биографии литературно обработаны достаточно, чтобы дети могли окунуться в ее чтение, как в захватывающий фильм, а не как в хрестоматию.

Разделы книги "Кузьма Скрябин" имеют названия: "Гитара, которая спасала от слез" - о первом инструменте будущей звезды, "Панк-рок в Новояворивске" - о подростковых музыкальных экспериментах в маленьком галицком городе, "Время становиться медиком" - об обучении на стоматолога по просьбе родителей, "Дорога на Берлин" - о нескольких авантюрных путешествиях в Германию на автомобиле "Победа", знакомстве и дружбе со всемирно известной группой "Камуфляж", "Шанс" - об участии в телевизионном талант-шоу, "Шутки на корпоративах".

Что самое важное о Скрябине узнает юный читатель? Как поймет, что прочитал биографию выдающегося человека?

- Успех Кузьмы Скрябина - это прежде всего любовь. Без большой, чистой, настоящей и не без горечи любви не произошло бы то, что произошло. Родители с первых дней закладывали в него мощные чувства. В школе встретил друзей, не боялся выкладывать себя. Музыку Кузьма полюбил абсолютной любовью, которая продолжалась всю жизнь. А рядом с ним была женщина, с которой они построили свой мир. Она стала его лучшим другом.

Это лишь авторское предположение, но если родители подарят своему ребенку детство в любви и радости, то шанс, что он реализует свою мечту и будет счастлив, вырастет примерно до 100 процентов.

Для себя открыли что-то новое в личности Андрея Кузьменко? Позволила ли работа над книгой иначе посмотреть на его творчество?

- Ничего нового - по фактажу из его биографии и карьеры - не узнал. Единственное, что действительно оставило послевкусие - это ощущение мощной энергии, которой обладал Кузьма. Это тоже не новость, конечно. Но пройдя с ним виртуальный путь от начала до конца, проживая жизнь и умирая с ним, остаешься наедине с ощущением, будто тебя только что прокрутило в воронке огромного смерча. И ты понимаешь, что вот она, невероятная человеческая сила и энергия. Возможно, поэтому его хватало на всех. Ведь Андрей был не просто артистом. Он был другом каждого из нас.

Чем отличалась работа над этой книгой от предыдущих о Валерии Лобановском и Леониде Каденюке?

- Кузьма - артист, то есть человек эмоций, прежде всего. Поэтому и рассказ о нем - во многом история чувственная, построенная на творческих порывах героя. Каденюк и Лобановский - это, по сути, ученые, каждый в своей сфере. Их жизнь была построена преимущественно на принципах строгой дисциплины и накоплении профессиональных знаний. Безусловно, это повлияло на разницу в тональности книг.

Соавтором издания "Кузьма Скрябин" стала Мария Рубан.

Также в серии "Выдающиеся украинцы" выходили книги: "Роксолана" - автор Александра Шутко, "Игорь Сикорский" Олега Промахова, "Любомир Гузар" Ольги Опанасенко.

Книга "Кузьма Скрябин" стоит 195 грн.

Автор: Иван СТОЛЯРЧУК
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